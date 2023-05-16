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Fates Warning

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JIM MATHEOS больше не хочет заниматься FATES WARNING



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В рамках недавней беседы с Rock Hard вокалист FATES WARNING Ray Alder ответил на вопрос, почему он вновь вернулся к сольной деятельности:

«Что касается FATES, то после того как мы записали последний альбом, Jim [Matheos, гитара] сказал, что не хочет больше сочинять музыку FATES WARNING, а я должен что-то делать. Я вокалист. Я не могу просто найти обычную работу. Музыка — это моя жизнь, она была ей с 16 лет. Я был в группах — чёрт, с 14 лет я был в группах. Первый раз я спел, кажется, в 14 лет, в группе моего брата. Так что это моя жизнь. Я не знаю, чем бы я ещё мог заниматься».

Когда его попросили уточнить, действительно ли Jim сказал, что он больше не заинтересован в сочинении музыки для FATES WARNING, Ray ответил:

«Да. Он сказал это, когда мы записывали [альбом 2020 года] "Long Day Good Night". По сути он сказал, что не хочет больше сочинять музыку для FATES WARNING. Это не значит, что мы больше никогда не будем гастролировать. Я бы с удовольствием отправился в турне снова, и Jim тоже; мы уже обсуждали это. Главное — собрать всех вместе. Joey [Vera, бас] играет в пяти или шести разных группах. А Bobby Jarzombek сейчас играет с George'ем Strait'ом, одной из самых крупных звёзд кантри-музыки в мире, и Bobby теперь его барабанщик. Но на самом деле он не проводит нормальных туров; он выступает время от времени. Поэтому Bobby очень трудно уехать на гастроли больше чем на неделю или две. Так что в последнее время мы пытаемся решить эту проблему. Но в следующем году будет отмечаться 40-летие FATES WARNING, поэтому мы обсуждаем возможность проведения нескольких концертов в следующем году по всему миру. Не полный тур, но несколько концертов с интервалом в несколько недель или месяцев. Надеюсь, всё получится. Посмотрим».

На вопрос, означает ли это, что в будущем больше не будет новой музыки FATES WARNING, Ray сказал:

«Похоже на то. Я не могу говорить за Jim'а. Конечно, я бы хотел этого, как и все остальные, но на данный момент я думаю, что Jim не хочет больше ничего сочинять».

Что касается того, почему он считает, что Jim больше не заинтересован в создании музыки FATES WARNING, он ответил:

«Ты должен спросить его, чувак. Ты должен спросить его. Я не могу говорить за него. Извините».




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16 май 2023
J
Jack of Diamonds
вот это отстой конечно
16 май 2023
A
Alisher
Жаль, но уважаю решение Матеоса. 40 лет сочинять музыку для группы, причем музыку оригинальную, прогрессивную... это, в конце концов, истощает эмоционально.

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