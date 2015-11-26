Бывший барабанщик FATES WARNING: «Хотите посмеяться? Посмотрите, как Portnoy играет эти песни»
В рамках недавней беседы бывший барабанщик FATES WARNING Mark Zonder похвалил Bobby Jarzombek'а за то, что он бережно отнёсся к партиям ударных тех, кто был до него:
«Единственным барабанщиком, который когда-либо был у FATES WARNING и который действительно уделял внимание предыдущим песням, был Bobby. На самом деле он был у меня в студии до того, как отправиться в турне, и он ознакомился с моими заметками. Поэтому я без проблем назову его своим преемником, потому что все остальные парни, что играли с группой, либо не смогли справиться с партиями, либо не хотели тратить время, или они просто физически не осилили и не поняли, что и как было сделано. Что бы ни случилось, Bobby молодец!»
Когда интервьюер заметил насчёт игры Zonder'a, что это как «математический мозг, который работает сверхурочно», тот ответил:
«Да, для мня это очень ценно, хотя [бывший барабанщик DREAM THEATER Майк] Portnoy называл это игрой робота, ну да ладно — неважно. Но, опять же, если вы хотите хорошо посмеяться, идите посмотреть его исполнение [Portnoy] "Point Of View" и " Eleventh Hour" в Сан-Паулу или где там это было, если и правда хотите посмотреть на то, как он убивает эти песни».
Это было выступление FATES WARNING 14 апреля 2012 года в Бразилии, на котором Portnoy выступил в качестве временной замены Bobby, который не смог приехать из-за накладок в расписании. До шоу в Сан-Паулу Майк ранее играл с FATES WARNING в 2005 году на фестивале "Headway" в Голландии.
Mike не оставил нападки в стороне и написал в Твиттере:
«Ну что же, у меня была очень загруженная неделя: я начал её с записи альбома с BIGELF, потом прилетел в Техас для выступления с [ADRENALINE MOB], вернулся в Лос-Анджелес для Metal Masters 3, и в конце недели приехал в Бразилию. Приношу извинения Mark'y Zonder'y за то, что не смог идеально выучить его партии».
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