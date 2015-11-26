Оригинальный басист выступит с FATES WARNING

Басист FATES WARNING Joey Vera не сможет принять участие в концертах группы из-за занятости в ARMORED SAINT. Его место займет оригинальный басист группы, Joe DiBiase. Увидеть команду в таком составе будет возможно на трех выступлениях в марте:
March 13- Diesel - Detroit, MI
March 14 - Concord - Chicago, IL
March 15 - The Rave - Milwaukee, WI
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