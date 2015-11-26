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Оригинальный басист выступит с FATES WARNING



Басист FATES WARNING Joey Vera не сможет принять участие в концертах группы из-за занятости в ARMORED SAINT. Его место займет оригинальный басист группы, Joe DiBiase. Увидеть команду в таком составе будет возможно на трех выступлениях в марте:



March 13- Diesel - Detroit, MI

March 14 - Concord - Chicago, IL

March 15 - The Rave - Milwaukee, WI











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