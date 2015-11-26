Новое видео FATES WARNING

FATES WARNING выпустили новую работу, получившую название "Long Day Good Night", шестого ноября на Metal Blade Records. В качестве гостей в записи материала принимали участие туровый гитарист Mike Abdow, записавший ряд соло-партий, а также ударник PORCUPINE TREE/THE PINEAPPLE THIEF Gavin Harrison, сыгравший в "When Snow Falls".
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