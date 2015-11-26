Новый альбом FATES WARNING выйдет осенью

FATES WARNING выпустят новую работу, получившую название "Long Day Good Night", шестого ноября на Metal Blade Records. Первый сингл из этого релиза, композиция "Scars", доступна для прослушивания ниже. В качестве гостей в записи материала принимали участие туровый гитарист Mike Abdow, записавший ряд соло-партий, а также ударник PORCUPINE TREE/THE PINEAPPLE THIEF Gavin Harrison, сыгравший в "When Snow Falls".
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