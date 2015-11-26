31 авг 2020



Новый альбом FATES WARNING выйдет осенью



FATES WARNING выпустят новую работу, получившую название "Long Day Good Night", шестого ноября на Metal Blade Records. Первый сингл из этого релиза, композиция "Scars", доступна для прослушивания ниже. В качестве гостей в записи материала принимали участие туровый гитарист Mike Abdow, записавший ряд соло-партий, а также ударник PORCUPINE TREE/THE PINEAPPLE THIEF Gavin Harrison, сыгравший в "When Snow Falls".



Трек-лист:



01. The Destination Onward



02. Shuttered World



03. Alone We Walk



04. Now Comes The Rain



05. The Way Home



06. Under The Sun



07. Scars



08. Begin Again



09. When Snow Falls



10. Liar



11. Glass Houses



12. The Longest Shadow Of The Day



13. The Last Song



















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