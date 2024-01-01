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Новости
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*Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело... 40
*MASTODON выпускают кофе 28
*TOMMY LEE: «OZZY OSBOURNE и правда всё это вытворял!» 25
*BURTON C. BELL представил новое видео 21
*ACE FREHLEY: «Дорогу крепкому в меня открыл Джин» 19
[= ||| все новости группы



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Leprous

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14 авг 2024 : 		 Новое видео LEPROUS

26 июн 2024 : 		 Новое видео LEPROUS

31 май 2024 : 		 Новое видео LEPROUS

10 апр 2024 : 		 Новый альбом LEPROUS выйдет летом

18 фев 2024 : 		 Вокалист LEPROUS представил новое видео

1 фев 2024 : 		 Вокалист LEPROUS представил новое видео

11 дек 2023 : 		 Вокалист LEPROUS готовит акустический альбом

16 сен 2023 : 		 Демонстрационное видео LEPROUS

27 июл 2023 : 		 Новое видео от вокалиста LEPROUS

7 июн 2023 : 		 Новое видео от вокалиста LEPROUS

23 май 2023 : 		 Вокалист LEPROUS выпустил клип

19 мар 2023 : 		 Вокалист LEPROUS выпустил клип

11 мар 2023 : 		 Демонстрационное видео от LEPROUS

13 фев 2023 : 		 Вокалист LEPROUS выпускает сольный альбом

12 дек 2022 : 		 Новый релиз LEPROUS выйдет зимой

29 янв 2022 : 		 Стрим от LEPROUS

1 сен 2021 : 		 Новое видео LEPROUS

1 авг 2021 : 		 Новое видео LEPROUS

25 июн 2021 : 		 Новое видео LEPROUS

9 июн 2021 : 		 Новый альбом LEPROUS выйдет летом

6 дек 2020 : 		 Новое видео LEPROUS

4 июл 2020 : 		 Концертное видео LEPROUS

1 май 2020 : 		 Обучающее видео от LEPROUS

4 апр 2020 : 		 Обучающее видео от LEPROUS

7 фев 2020 : 		 Обучающее видео от LEPROUS

27 окт 2019 : 		 Новая песня LEPROUS
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Новое видео LEPROUS



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Like A Sunken Ship, новое видео LEPROUS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома MELODIES OF ATONEMENT, релиз которого намечен на 30 августа на Inside Out Music.




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