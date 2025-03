сегодня



Юбилейный винил LEPROUS выйдет весной



По случаю десятилетия альбома LEPROUS The Congregation, InsideOut 23 мая выпустит специальную виниловую версию:



LP 1 – Side A

“The Price”

“Third Law”

“Rewind”



LP 1 – Side B

“The Flood”

“Triumphant”

“Within My Fence”



LP 2 – Side C:

“Red”

“Slave”

“Moon”



LP 2 – Side D:

“Down”

“Lower”

“Pixel” Bonus Track http://www.leprous.net







