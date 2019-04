сегодня



Видео с выступления PRETTY MAIDS на Wacken Open Air 2013



Видео с выступления группы PRETTY MAIDS, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2013, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



Intro

"Mother Of All Lies"

"I See Ghosts"

"Fortuna Imperatrix Mundi (Carmina Burana)"

"Back To Back"

"Rodeo"

"Needles In The Dark"

"Yellow Rain"

"I.N.V.U."

"Little Drops Of Heaven"

"Future World"

"Red, Hot And Heavy"











