×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
TED NUGENT: «Люблю я оленину!»
38
MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA
30
GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работ...
27
Лидер DEICIDE: «Политики и религиозные деятели превратились ...
17
Видео полного выступления SCORPIONS
9
FEAR FACTORY думают о записи
9
GEEZER BUTLER о вероятности финального концерта BLACK SABBAT...
8
Фронтмен W.A.S.P. о бывших: «Фарш невозможно провернуть наза...
8
TONY IOMMI работает над новыми песнями
8
BRUCE DICKINSON выпустит новый сингл
7
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
TED NUGENT: «Люблю я оленину!»
38
MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA
30
GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работ...
27
Лидер DEICIDE: «Политики и религиозные деятели превратились ...
17
Видео полного выступления SCORPIONS
9
все новости группы
Pretty Maids
Дания
Hard Rock
Heavy Metal
Melodic Metal
Power Metal
Hard 'n' Heavy
http://www.prettymaids.dk
Myspace:
http://www.myspace.com/pmaids
Facebook:
https://www.facebook.com/prettymaids
21 июн 2024
:
PRETTY MAIDS вернулись на сцену
26 дек 2023
:
RONNIE ATKINS о концертах PRETTY MAIDS и AVANTASIA
25 окт 2023
:
PRETTY MAIDS дадут несколько концертов
25 сен 2023
:
PRETTY MAIDS могут дать несколько концертов
13 мар 2023
:
Вокалист PRETTY MAIDS о состоянии здоровья
24 дек 2022
:
RONNIE ATKINS — о PRETTY MAIDS: «Ничего не происходит»
19 июл 2022
:
Вокалист PRETTY MAIDS: «Не думал, что снова увижу ребят из AVANTASIA»
17 июл 2022
:
Вокалист PRETTY MAIDS — о состоянии здоровья и творчестве
12 мар 2021
:
Вокалист PRETTY MAIDS рассказал о раке
5 мар 2021
:
Вокалист PRETTY MAIDS — о борьбе с раком
10 фев 2021
:
Гитарист PRETTY MAIDS — о юбилее группы
25 ноя 2020
:
Вокалист PRETTY MAIDS завершает работу над сольником
19 окт 2020
:
Вокалист PRETTY MAIDS: «Рак вернулся»
30 май 2020
:
Вокалист PRETTY MAIDS: «80-е были весёлыми, а потом появился гранж»
25 май 2020
:
Фрагмент нового DVD PRETTY MAIDS
4 май 2020
:
Фрагмент нового DVD PRETTY MAIDS
20 мар 2020
:
Фрагмент нового DVD PRETTY MAIDS
5 мар 2020
:
Концертный релиз PRETTY MAIDS выйдет весной
9 фев 2020
:
Вокалист PRETTY MAIDS: «Рак отступил!»
24 дек 2019
:
Вокалист PRETTY MAIDS о состоянии здоровья
10 ноя 2019
:
Новое видео PRETTY MAIDS
2 ноя 2019
:
Новая песня PRETTY MAIDS
15 окт 2019
:
Новая песня PRETTY MAIDS
6 окт 2019
:
У вокалиста PRETTY MAIDS обнаружен рак
9 сен 2019
:
Новое видео PRETTY MAIDS
16 апр 2019
:
Видео с выступления PRETTY MAIDS на Wacken Open Air 2013
8 янв 2019
:
Новое видео PRETTY MAIDS
13 дек 2018
:
PRETTY MAIDS выпускают бокс-сет
29 мар 2018
:
Вокалист PRETTY MAIDS попал в больницу
20 мар 2018
:
PRETTY MAIDS целиком исполнят "Future World"
24 окт 2016
:
Новое видео PRETTY MAIDS
12 окт 2016
:
Новая песня PRETTY MAIDS
19 сен 2016
:
Новая песня PRETTY MAIDS
29 авг 2016
:
Новое видео PRETTY MAIDS
18 авг 2016
:
Новый альбом PRETTY MAIDS выйдет осенью
29 ноя 2014
:
Новое видео PRETTY MAIDS
11 мар 2014
:
Новое видео PRETTY MAIDS
10 фев 2014
:
Новое видео PRETTY MAIDS
24 янв 2014
:
Новый релиз PRETTY MAIDS выйдет в марте
27 ноя 2013
:
PRETTY MAIDS перезапишут старые песни
12 авг 2013
:
Профессиональное видео c выступления PRETTY MAIDS
5 мар 2013
:
EPK от PRETTY MAIDS
21 янв 2013
:
Новое видео PRETTY MAIDS
16 янв 2013
:
Новый альбом PRETTY MAIDS выйдет в марте
22 окт 2012
:
Название нового альбома PRETTY MAIDS
21 сен 2012
:
PRETTY MAIDS приедут в Петербург в ноябре
20 сен 2012
:
Концерт PRETTY MAIDS переносится
16 авг 2012
:
Первый эпизод о записи нового альбома PRETTY MAIDS
19 янв 2012
:
Концертный релиз PRETTY MAIDS выйдет в марте
12 июл 2011
:
Первый концертный DVD PRETTY MAIDS выйдет в 2012 году
25 апр 2011
:
Видео с выступления PRETTY MAIDS
19 апр 2011
:
PRETTY MAIDS взяли временного басиста
13 апр 2011
:
HAL PATINO ушел из PRETTY MAIDS
5 дек 2010
:
Видео с выступления PRETTY MAIDS
20 май 2010
:
Фронтмен PRETTY MAIDS о смерти DIO
5 май 2010
:
PRETTY MAIDS взяли басиста KING DIAMOND
27 апр 2010
:
PRETTY MAIDS расстались с басистом
15 апр 2010
:
Новое видео PRETTY MAIDS
29 мар 2010
:
Детали нового альбома PRETTY MAIDS
17 фев 2010
:
PRETTY MAIDS работают над новым альбомом
22 ноя 2009
:
PRETTY MAIDS начнут работу в студии в январе
26 май 2009
:
PRETTY MAIDS готовы к студийной работе
3 сен 2006
:
Новый альбом PRETTY MAIDS в ноябре
24 май 2006
:
PRETTY MAIDS работают над новым материалом
сегодня
PRETTY MAIDS вернулись на сцену
Видео с выступления PRETTY MAIDS, первого за почти пять лет, состоявшегося 16 июня в Forbrændingen, Albertslund, Denmark, доступно для просмотра ниже.
+1
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 113
1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет