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Вокалист PRETTY MAIDS о состоянии здоровья



RONNIE ATKINS опубликовал следующее сообщение:



«На прошлой неделе я прошел через обязательный 3-х месячный мониторинг/контроль и снова благополучно сдал анализы, чему я очень рад. Это означает, что я могу осуществить некоторые свои планы на эту весну. Я буду держать вас в курсе!»











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