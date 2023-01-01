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Новости
*Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER 60
*DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути... 16
*Фронтмен METALLICA получил роль в новом фильме 14
*Видео с выступления FEAR FACTORY 11
*MARTY FRIEDMAN намекает 8
*Лидер MEGADETH — о трудностях с исполнением определённых нот 8
*Новый сезон Бивиса и Баттхеда выйдет весной 8
*Как MARTY FRIEDMAN прослушивался в MEGADETH 8
*Новая песня KILLING JOKE 7
*DAVE MUSTAINE рад возвращению бывшего в MEGADETH 7
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*Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER 60
*DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути... 16
*Фронтмен METALLICA получил роль в новом фильме 14
*Видео с выступления FEAR FACTORY 11
*MARTY FRIEDMAN намекает 8
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Pretty Maids

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13 мар 2023 : 		 Вокалист PRETTY MAIDS о состоянии здоровья

24 дек 2022 : 		 RONNIE ATKINS — о PRETTY MAIDS: «Ничего не происходит»

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23 авг 2021 : 		 Новое видео вокалиста PRETTY MAIDS

20 май 2021 : 		 Новое видео вокалиста PRETTY MAIDS

15 мар 2021 : 		 Новое видео вокалиста PRETTY MAIDS

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19 фев 2021 : 		 Новая песня вокалиста PRETTY MAIDS

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16 дек 2020 : 		 Новая песня вокалиста PRETTY MAIDS

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Вокалист PRETTY MAIDS о состоянии здоровья



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RONNIE ATKINS опубликовал следующее сообщение:

«На прошлой неделе я прошел через обязательный 3-х месячный мониторинг/контроль и снова благополучно сдал анализы, чему я очень рад. Это означает, что я могу осуществить некоторые свои планы на эту весну. Я буду держать вас в курсе!»






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