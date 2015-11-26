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Pretty Maids

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5 мар 2021 : 		 Вокалист PRETTY MAIDS — о борьбе с раком

19 фев 2021 : 		 Новая песня вокалиста PRETTY MAIDS

10 фев 2021 : 		 Гитарист PRETTY MAIDS — о юбилее группы

22 янв 2021 : 		 Новое видео вокалиста PRETTY MAIDS

16 дек 2020 : 		 Новая песня вокалиста PRETTY MAIDS

25 ноя 2020 : 		 Вокалист PRETTY MAIDS завершает работу над сольником

19 окт 2020 : 		 Вокалист PRETTY MAIDS: «Рак вернулся»

30 май 2020 : 		 Вокалист PRETTY MAIDS: «80-е были весёлыми, а потом появился гранж»

25 май 2020 : 		 Фрагмент нового DVD PRETTY MAIDS

4 май 2020 : 		 Фрагмент нового DVD PRETTY MAIDS

20 мар 2020 : 		 Фрагмент нового DVD PRETTY MAIDS

5 мар 2020 : 		 Концертный релиз PRETTY MAIDS выйдет весной

9 фев 2020 : 		 Вокалист PRETTY MAIDS: «Рак отступил!»

24 дек 2019 : 		 Вокалист PRETTY MAIDS о состоянии здоровья

10 ноя 2019 : 		 Новое видео PRETTY MAIDS

2 ноя 2019 : 		 Новая песня PRETTY MAIDS

15 окт 2019 : 		 Новая песня PRETTY MAIDS

6 окт 2019 : 		 У вокалиста PRETTY MAIDS обнаружен рак

9 сен 2019 : 		 Новое видео PRETTY MAIDS

16 апр 2019 : 		 Видео с выступления PRETTY MAIDS на Wacken Open Air 2013

8 янв 2019 : 		 Новое видео PRETTY MAIDS

13 дек 2018 : 		 PRETTY MAIDS выпускают бокс-сет

29 мар 2018 : 		 Вокалист PRETTY MAIDS попал в больницу

20 мар 2018 : 		 PRETTY MAIDS целиком исполнят "Future World"

24 окт 2016 : 		 Новое видео PRETTY MAIDS

12 окт 2016 : 		 Новая песня PRETTY MAIDS
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Вокалист PRETTY MAIDS — о борьбе с раком



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Вокалист PRETTY MAIDS Ronnie Atkins в недавнем интервью рассказал о состоянии здоровья:

«Сейчас моё здоровье в порядке. Ну с поправкой на диагноз, конечно же, но ощущения у меня хорошие. У меня было несколько сложных недель, потому что было лечение рака, но это долгая история; мне много раз делали биопсию и всё остальное. Ну, к счастью, раковых клеток не нашли, о чём мне сказали буквально на днях, так что я очень и очень рад.

Эти сканирования мне нужно делать каждый третий месяц, и каждый раз эта процедура для меня, жены и детей очень неприятна. Никогда не знаешь, что тебе скажут в итоге, потому что последний раз, когда мне сказали про рак четвёртой стадии, я не ощущал никакой боли. Так что ты никогда не знаешь, что тебя ждет.

Справляться с этой болезнью — ментальная тема: ты живёшь и помнишь об этом 24/7. Но тебе нужно с этим научиться жить. Я не могу этого изменить — как есть, так есть. Так что нужно черпать лучшее из ситуации, вот и всё».

PRETTY MAIDS





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