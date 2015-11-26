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Вокалист PRETTY MAIDS — о борьбе с раком



Вокалист PRETTY MAIDS Ronnie Atkins в недавнем интервью рассказал о состоянии здоровья:



«Сейчас моё здоровье в порядке. Ну с поправкой на диагноз, конечно же, но ощущения у меня хорошие. У меня было несколько сложных недель, потому что было лечение рака, но это долгая история; мне много раз делали биопсию и всё остальное. Ну, к счастью, раковых клеток не нашли, о чём мне сказали буквально на днях, так что я очень и очень рад.



Эти сканирования мне нужно делать каждый третий месяц, и каждый раз эта процедура для меня, жены и детей очень неприятна. Никогда не знаешь, что тебе скажут в итоге, потому что последний раз, когда мне сказали про рак четвёртой стадии, я не ощущал никакой боли. Так что ты никогда не знаешь, что тебя ждет.



Справляться с этой болезнью — ментальная тема: ты живёшь и помнишь об этом 24/7. Но тебе нужно с этим научиться жить. Я не могу этого изменить — как есть, так есть. Так что нужно черпать лучшее из ситуации, вот и всё».













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