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Вокалист PRETTY MAIDS : «Рак вернулся»



Вокалист PRETTY MAIDS Ronnie Atkins поделился следующей информацией о своем здоровье:



«Как и было обещано некоторое время назад, вот новости о моем здоровье. Я не буду вдаваться в подробности, а просто констатирую, что, к сожалению, я все еще борюсь с раком!



После некоторых болевых ощущений и после сканирования непосредственно перед Пасхой в этом году мне сказали, что рак распространился, мне поставили диагноз рак 4-й стадии, что в принципе означает неизлечимый!



Было два пути по которым я мог пройти! Я мог бы сесть в угол и пожалеть себя (что, наверное, я и делал какое-то время) или я мог бы попытаться продолжать жить и делать то, что у меня получается лучше всего, и я выбрал второй. Так что с отличной поддержкой семьи и настоящих друзей я решил продолжать писать и записывать, плюс ко всему у меня было много идей/песен, которые я хотел реализовать.



Вот так, то занимаясь, то переставая это делать я и провел последние пару месяцев. В конце концов это означает, что в ближайшем будущем от меня вы услышите новый материал, но об этом позже.



Озвучив все это, я должен заявить, что я чувствую себя в последние дни вполне сносно. Я все еще продолжаю лечение, в основном иммунотерапией. У меня есть некоторые постоянные болевые ощущения и другие осложнения, с которыми мне приходится иметь дело. Ментально бывают как хорошие, так и плохие дни, но пусть будет так! Однако я ощущаю себя в хороших руках врачей и персонала, занимающихся моим лечением, так что настроение боевое! Так уж случилось и я не могу это изменить, поэтому я просто стремлюсь получить от жизни все самое лучшее.



И наконец, еще раз искренне спасибо всем вам, кто поддерживал и подбадривал меня в этом процессе! Для меня это значит очень много!»







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