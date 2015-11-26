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Pretty Maids

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Вокалист PRETTY MAIDS: «Рак вернулся»



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Вокалист PRETTY MAIDS Ronnie Atkins поделился следующей информацией о своем здоровье:

«Как и было обещано некоторое время назад, вот новости о моем здоровье. Я не буду вдаваться в подробности, а просто констатирую, что, к сожалению, я все еще борюсь с раком!

После некоторых болевых ощущений и после сканирования непосредственно перед Пасхой в этом году мне сказали, что рак распространился, мне поставили диагноз рак 4-й стадии, что в принципе означает неизлечимый!

Было два пути по которым я мог пройти! Я мог бы сесть в угол и пожалеть себя (что, наверное, я и делал какое-то время) или я мог бы попытаться продолжать жить и делать то, что у меня получается лучше всего, и я выбрал второй. Так что с отличной поддержкой семьи и настоящих друзей я решил продолжать писать и записывать, плюс ко всему у меня было много идей/песен, которые я хотел реализовать.

Вот так, то занимаясь, то переставая это делать я и провел последние пару месяцев. В конце концов это означает, что в ближайшем будущем от меня вы услышите новый материал, но об этом позже.

Озвучив все это, я должен заявить, что я чувствую себя в последние дни вполне сносно. Я все еще продолжаю лечение, в основном иммунотерапией. У меня есть некоторые постоянные болевые ощущения и другие осложнения, с которыми мне приходится иметь дело. Ментально бывают как хорошие, так и плохие дни, но пусть будет так! Однако я ощущаю себя в хороших руках врачей и персонала, занимающихся моим лечением, так что настроение боевое! Так уж случилось и я не могу это изменить, поэтому я просто стремлюсь получить от жизни все самое лучшее.

И наконец, еще раз искренне спасибо всем вам, кто поддерживал и подбадривал меня в этом процессе! Для меня это значит очень много!»

PRETTY MAIDS Singer RONNIE ATKINS Reveals Cancer Has Returned, Now Stage 4



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

ElectricRetard


19 окт 2020, 19:34		Мдэ, ну и пиздец.
Живи сколько успеешь, бро.

Flashback


19 окт 2020, 19:43		Ну что тут сказать и пожелать?
Отличный музыкант. Очень жаль.

_Mindtraveller


19 окт 2020, 20:18		Очень жаль...

Judas Kiss


19 окт 2020, 20:53		Молодец, мужик, духом силён


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