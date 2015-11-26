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Гитарист PRETTY MAIDS — о юбилее группы



Гитарист PRETTY MAIDS Chris Laney в рамках недавнего интервью рассказал о планах группы отметить юбилей:



«Группе в этом году исполняется 40 лет. Будет очень жаль, если мы ничего не сделаем. Но с этим связан ряд проблем. У нашего вокалиста Ronnie 4-я стадия рака. Вся эта вирусная штука усложняет ситуацию из-за его здоровья. Он просто не может её подхватить. Мы постоянно об этом думаем, однако всё равно хотим сделать что-то особенное, но я пока не хочу раскрывать карты. Ronnie замечательный парень, мы общаемся каждый день. Я продюсирую его сольный альбом, который выйдет в марте. Вам, фанатам 80-х, этот альбом очень понравится! Он сейчас в хорошем настроении и чувствует себя хорошо. Я уже очень давно являюсь большим поклонником PRETTY MAIDS, и для меня попасть в группу — это как в фильме "Рок-звезда". Мой самый любимый альбом группы — "Jump The Gun". Печально то, что мы играем из него не так много песен, но я чертовски люблю этот альбом! PRETTY MAIDS никогда не делали плохих альбомов. Даже если в 90-е бюджета на запись не было, материал был что надо. И быть частью всего этого — это просто мечта, которая сбылась!»



О сотрудничестве с Zinny Zan'ом из Shotgun Messiah в Zan Clan:



«Работа с Zinny была просто отличной. Нам было так весело. Я большой поклонник Shotgun Messiah. Их первый альбом сродни моему ДНК. Zinny для меня как брат. Мы всё ещё как семья, даже если мы не играем вместе».



О группах, на которых он вырос:



«Я настоящий фэнбой! Я люблю Stryper, я люблю Shotgun Messiah. Мне нравятся первые три альбома Warrant. Vinnie Vincent... Чёрт возьми, он мой герой. Первый альбом "Bullet Boys" — потрясающий. TNT — это же просто фантастика. Я бы даже расширил этот список до начала 90-х и включил бы такие группы, как Heaven's Edge. Не могу не отметить W.A.S.P. — они оказали на меня огромное влияние».



О сотрудничестве с ANIMAL RANDY PIPER'а:



«Я купил его альбом под названием "900 Lb Steam" (2002), и это было ужасно. Он был сведён в моно и звучал так, как будто кто-то записал его на свой iPhone. Я отправил письмо его менеджеру и сказал ему, что я не хочу видеть своих кумиров в таком варианте. Я сказал ему, что с удовольствием сделаю ремикс — бесплатно. Piper позвонил мне, и мы поговорили. Я записал демо одной из песен, чтобы показать ему, как она будет звучать. В конце концов они уволили свою группу и обратились ко мне. Я сделал с ним два альбома: "Violent New Breed" (2006) и "Virus" (2008). Это как W.A.S.P., но немного более мелодично. Я очень горжусь этими альбомами. Единственное, что всё закончилось плохо. Мы с Piper'ом не разговаривали уже пять лет. Лейбл, который выпустил их, обанкротился, так что переиздать их на CD нереально. Я бы хотел поговорить с ним, потому что я хочу переиздать их. Я не знаю, чем он сейчас занимается, но я слышал, что он ведёт трезвый образ жизни, что уже неплохо. Я надеюсь, что его здоровье сейчас в лучшей форме, потому что когда мы работали вместе, он пил по 19 банок пива в день. Piper был важной частью звучания W.A.S.P. Он не был автором песен, но его игра на гитаре и бэк-вокал были очень важны. Мне нравится первый альбом W.A.S.P. — это моя любимая пластинка».







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