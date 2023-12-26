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RONNIE ATKINS о концертах PRETTY MAIDS и AVANTASIA



RONNIE ATKINS в интервью Metal Global подтвердил, что планы выступлений с PRETTY MAIDS в новом году остаются в силе:



«Мы планировали несколько отдельных концертов PRETTY MAIDS. Думаю, их будет не так уж и много. Мы собираемся провести пять-шесть фестивалей в течение лета или около того. Потом у меня будет несколько фестивалей самостоятельно. А потом я, возможно, поеду с AVANTASIA. Всё зависит от того, насколько это будет противоречить нашим индивидуальным графикам. Но посмотрим. Надеюсь, я смогу. Мне нравится выступать с AVANTASIA, и я отношусь к этому достаточно серьёзно, но сейчас, поскольку дела обстоят так, как обстоят, и с PRETTY MAIDS появилась возможность выступить, мы получили несколько отличных предложений, а с 2019 мы вместе ничего не делали.



Я знаю, что есть много фанатов, которые хотят увидеть группу снова, хотя бы для того, чтобы поставить точку. Всё закончилось не так, как хотелось бы, потому что я заболел, и пока я болел, я не мог делать ничего в течение шести месяцев. И за это время мы выпустили новый альбом. У нас не было возможности отправиться с ним в тур. А потом случилась изоляция. Так что мы просто хотим съездить и отыграть пару концертов. Сколько это будет продолжаться, я не знаю. Я не знаю, сколько ещё мы будем выступать. Возможно, мы двинемся дальше. Не знаю. Всё это зависит от моего здоровья. Вы же понимаете. За последние пару лет я выпустил много музыки, и теперь, когда я ощущаю, что на дворе 2024 год, я намерен давать гораздо больше живых концертов. Я очень люблю это делать. Потому что мне нравится тесное общение с фанатами, будь то большой фестиваль с 50 000 человек или 200 человек в клубе, мне всё равно. То есть на самом деле мне нравится и то, и другое. Но посмотрим. Кроме того, в следующем году я, скорее всего, запишу ещё что-нибудь. Не могу представить, что не запишу!»







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