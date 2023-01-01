Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 56
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 38
*Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там ... 28
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 25
*Вокалист MAYHEM рассказал, как убивали Евронимуса 22
*Один из основателей ЗСРНР был исключён из совета директоров ... 21
*UDO DIRKSCHNEIDER хочет отпраздновать 50-летие творческой де... 15
*FLOTSAM AND JETSAM не нужны в США 14
*Новый песни MÖTLEY CRÜE «очень хороши» 10
*COREY TAYLOR: «Да мне даже ходить больно!» 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 56
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 38
*Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там ... 28
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 25
*Вокалист MAYHEM рассказал, как убивали Евронимуса 22
[= ||| все новости группы



*

Pretty Maids

*



25 сен 2023 : 		 PRETTY MAIDS могут дать несколько концертов

13 мар 2023 : 		 Вокалист PRETTY MAIDS о состоянии здоровья

24 дек 2022 : 		 RONNIE ATKINS — о PRETTY MAIDS: «Ничего не происходит»

19 июл 2022 : 		 Вокалист PRETTY MAIDS: «Не думал, что снова увижу ребят из AVANTASIA»

17 июл 2022 : 		 Вокалист PRETTY MAIDS — о состоянии здоровья и творчестве

12 мар 2021 : 		 Вокалист PRETTY MAIDS рассказал о раке

5 мар 2021 : 		 Вокалист PRETTY MAIDS — о борьбе с раком

10 фев 2021 : 		 Гитарист PRETTY MAIDS — о юбилее группы

25 ноя 2020 : 		 Вокалист PRETTY MAIDS завершает работу над сольником

19 окт 2020 : 		 Вокалист PRETTY MAIDS: «Рак вернулся»

30 май 2020 : 		 Вокалист PRETTY MAIDS: «80-е были весёлыми, а потом появился гранж»

25 май 2020 : 		 Фрагмент нового DVD PRETTY MAIDS

4 май 2020 : 		 Фрагмент нового DVD PRETTY MAIDS

20 мар 2020 : 		 Фрагмент нового DVD PRETTY MAIDS

5 мар 2020 : 		 Концертный релиз PRETTY MAIDS выйдет весной

9 фев 2020 : 		 Вокалист PRETTY MAIDS: «Рак отступил!»

24 дек 2019 : 		 Вокалист PRETTY MAIDS о состоянии здоровья

10 ноя 2019 : 		 Новое видео PRETTY MAIDS

2 ноя 2019 : 		 Новая песня PRETTY MAIDS

15 окт 2019 : 		 Новая песня PRETTY MAIDS

6 окт 2019 : 		 У вокалиста PRETTY MAIDS обнаружен рак

9 сен 2019 : 		 Новое видео PRETTY MAIDS

16 апр 2019 : 		 Видео с выступления PRETTY MAIDS на Wacken Open Air 2013

8 янв 2019 : 		 Новое видео PRETTY MAIDS

13 дек 2018 : 		 PRETTY MAIDS выпускают бокс-сет

29 мар 2018 : 		 Вокалист PRETTY MAIDS попал в больницу
Показать далее
| - |

|||| сегодня

PRETTY MAIDS могут дать несколько концертов



zoom
В рамках недавней беседы с Ronnie Atkins'ом у него спросили, есть ли какие-то планы относительно PRETTY MAIDS:

«С 2019 года между участниками группы были проблемы, особенно между мной и Ken'ом [Hammer, гитара]. Но сейчас мы снова общаемся. Мы встретились совсем недавно, и за 40 лет у нас остались кое-какие дела, которые нам приходится иногда обсуждать по почте. Я думаю, что все закончится тем, что мы зароем топор войны, хотя бы ради фанатов.

Это всегда были отношения любви и ненависти, и я не могу ничего утверждать, но я думаю, что мы можем дать несколько отдельных концертов в следующем году или что-то в этом роде. Потому что все закончилось плохо, я заболел, у нас вышел новый альбом в 2019 году, а мы так и не смогли с ним выступить, потому что нам пришлось отменить тур. Потом наступила изоляция мз-за COVID. Так что, да, посмотрим, посмотрим. Возможно, мы сделаем что-то в следующем году».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 205

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом