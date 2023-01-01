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PRETTY MAIDS могут дать несколько концертов



В рамках недавней беседы с Ronnie Atkins'ом у него спросили, есть ли какие-то планы относительно PRETTY MAIDS:



«С 2019 года между участниками группы были проблемы, особенно между мной и Ken'ом [Hammer, гитара]. Но сейчас мы снова общаемся. Мы встретились совсем недавно, и за 40 лет у нас остались кое-какие дела, которые нам приходится иногда обсуждать по почте. Я думаю, что все закончится тем, что мы зароем топор войны, хотя бы ради фанатов.



Это всегда были отношения любви и ненависти, и я не могу ничего утверждать, но я думаю, что мы можем дать несколько отдельных концертов в следующем году или что-то в этом роде. Потому что все закончилось плохо, я заболел, у нас вышел новый альбом в 2019 году, а мы так и не смогли с ним выступить, потому что нам пришлось отменить тур. Потом наступила изоляция мз-за COVID. Так что, да, посмотрим, посмотрим. Возможно, мы сделаем что-то в следующем году».







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