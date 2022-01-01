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Pretty Maids

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RONNIE ATKINS — о PRETTY MAIDS: «Ничего не происходит»



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В новом интервью TotalRock вокалист PRETTY MAIDS Ronnie Atkins, который борется с четвёртой стадией рака, ответил на вопрос о том, планирует ли он ещё что-нибудь сделать с группой:

«Нет. Мы не виделись с 2019 года. И внутри группы есть проблемы, которые так и не были решены. Так что ничего не происходит. Ken [Hammer, гитара] занимается другими проектами. Все занимаются своими делами. Я не говорю, что когда-нибудь мы не соберёмся снова. Может быть — я не знаю. Но время не на нашей стороне. Посмотрим. Нужно провести несколько переговоров — всем встретиться и поговорить — прежде чем мы продолжим.

Я иногда думаю: "Я был там, занимался этим". То есть иногда мне этого не хватает. С другой стороны сейчас я занимаюсь чем-то другим, создаю свой собственный материал. И, вероятно, в какой-то момент я запишу новый сольный альбом».
Что касается того, как он планирует провести следующие несколько месяцев, он сказал:

«Я не знаю, какие у меня планы на 2023 год. Сейчас для рок-н-ролла наступили очень тяжёлые времена. Очень трудно организовать тур, потому что многие люди недавно говорили мне, что группы определённого уровня не собирают полные залы. И я думаю, что нас ожидает очень трудный 23-й год, хотя не являюсь пессимистом».




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