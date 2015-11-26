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Вокалист PRETTY MAIDS завершает работу над сольником



Вокалист PRETTY MAIDS Ronny Atkins заканчивает работу над сольным альбомом "One Shot", релиз которого намечен на март следующего года. Он сказал:



«Честно говоря, первоначально у меня не было намерения выпускать сольный альбом, но по разным причинам, и, в особенности, из-за личной ситуации со здоровьем, я в итоге влез в это дело.



Примерно во время Пасхи 2020 года и всего через шесть недель после того, как мне сказали, что всё выглядит очень позитивно для моего здоровья, мне, к сожалению, поставили диагноз рак 4-й стадии и сказали, что он неизлечим, что для меня было катастрофической новостью. Нет необходимости говорить, что это полностью изменило мою жизнь, и на некоторое время я впал в своего рода паническое состояние. Но когда пыль улеглась, я понял, что есть два способа подойти к ситуации. Я мог сесть, принять факты и начать себя жалеть или я мог приструнить себя, поставить какие-то цели, осуществить свою мечту и продолжать жить. И с фантастической поддержкой моей семьи и настоящих друзей я пошёл вторым путём».



Поскольку глобальная пандемия поставила на паузу гастроли в обозримом будущем, Ron знал, что турне по продвижению последнего альбома PRETTY MAIDS "Undress Your Madness" (2019) не будет в ближайших планах. Внезапно оказалось, что время для работы над сольным альбомом как раз подходящее.



«Ну я ни в коем случае не мог изменить ход вещей. Весь мир был на замке, и перспективы концертов на будущее были очень неопределёнными и остаются таковыми по сей день. По сути это означало, что если я собирался воплотить в жизнь идею сольного альбома, то это должно было произойти здесь и сейчас, так как у меня не всегда будет на это время. Все эти идеи были записаны на моём iPhone, что я чувствовал себя так, что могу и не увидеть белый свет, я много в тот момент сочинял, и именно это помогло облегчить мои разочарования».







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