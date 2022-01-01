сегодня



Вокалист PRETTY MAIDS — о состоянии здоровья и творчестве



Вокалист PRETTY MAIDS Ronnie Atkins в рамках интервью на фестивале Sauna Open Air ответил на вопрос, какие для него прогнозы:



«Я не знаю о своей ситуации. Я живу с интервалом в три месяца — от сканирования до сканирования. Никогда не знаешь, что будет дальше. Я никогда не знаю, что мне скажут, когда я приду в следующий раз. Сейчас я чувствую себя нормально, но иногда все случается очень быстро. Красная лампочка мигала несколько раз. Они ничего не нашли. Последние два года я не болел раком, если так можно выразиться. Он всё ещё на месте; у меня есть метастазы в костях — они распространились на кости, что очень плохо. Но я проходил курс иммунотерапии в течение двух лет, возможно, поэтому я всё ещё жив. Сейчас я не лечусь. Я просто хочу сказать, что будущее очень непредсказуемо».



Далее он сказал, что борется с «постоянными болями», но добавил:



«Я принимаю 20 таблеток в день, чтобы держать всё под контролем. Это повреждение нервов после операции и лучевой терапии. За всё приходится платить. Но по крайней мере я жив»



На вопрос, как долго, по его мнению, он сможет продолжать записывать музыку и гастролировать, он ответил:



«Я рад каждому дню, когда могу открыть глаза. Это просто условия моей жизни в настоящее время. Рак полностью меняет жизнь, и не только для меня, но и для моей семьи. Это происходит 24 часа в сутки 7 дней в неделю в твоём подсознании. Но я чувствую себя хорошо. Не то чтобы я всё время ною или что-то в этом роде. Я просто иду вперёд и стараюсь жить как раньше, насколько это возможно. Вот и всё. Не то чтобы я думал: "Мне осталось полгода". Я не знаю, сколько мне осталось. Я просто принимаю всё, что происходит, правда. Это всё, что я могу сделать.



Если вы ознакомитесь со статистикой, то четыре или пять процентов людей с моим типом рака остаются в живых через пять лет. Это не очень хорошо. У меня сейчас третий год. Поэтому я стараюсь не думать об этом. Как я уже сказал, я принимаю всё так, как есть».



По поводу того, как много места в его ежедневном мыслительном процессе занимает борьба с раком, он сказал:



«Это в твоём подсознании, потому что тебе напоминают об этом каждый день. Сейчас я даю интервью с тобой, и мы говорим об этом. Так что я никогда не могу забыть об этом. Я могу встретить кого-то в продуктовом магазине, и он спросит: "Привет, как дела?" и тому подобное. Заходишь в Интернет, а там кто-то умер от рака. Тебе постоянно напоминают об этом. Так что это, конечно... Это своего рода топор, висящий над головой. Но так есть, и я не могу этого изменить. Я жив!»







+0 -1



просмотров: 343

