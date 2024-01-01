Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*KISS набрали миллиард 31
*Лидер STRYPER: «Все думают, что рокеры богаты, но это чушь!» 25
*Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS приземлил пешехода 24
*SERJ TANKIAN: «Если SYSTEM OF A DOWN будут продолжать с друг... 23
*PAUL STANLEY: «Я был убеждён, что могу играть на гитаре, хот... 20
*Вокалист METALLICA снялся в новом фильме 19
*DAVID ELLEFSON: «Выйду ли я на одну сцену с Dave'ом вновь?» 18
*MARK MORTON: «SLASH научил меня как не брать в рот крепкое» 16
*Видео полного выступления GAMMA RAY 14
*Видео с выступления TIMO TOLKKI 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*KISS набрали миллиард 31
*Лидер STRYPER: «Все думают, что рокеры богаты, но это чушь!» 25
*Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS приземлил пешехода 24
*SERJ TANKIAN: «Если SYSTEM OF A DOWN будут продолжать с друг... 23
*PAUL STANLEY: «Я был убеждён, что могу играть на гитаре, хот... 20
[= ||| все новости группы



*

Pretty Maids

*



15 июл 2024 : 		 Видео с выступления PRETTY MAIDS

21 июн 2024 : 		 PRETTY MAIDS вернулись на сцену

26 дек 2023 : 		 RONNIE ATKINS о концертах PRETTY MAIDS и AVANTASIA

25 окт 2023 : 		 PRETTY MAIDS дадут несколько концертов

25 сен 2023 : 		 PRETTY MAIDS могут дать несколько концертов

13 мар 2023 : 		 Вокалист PRETTY MAIDS о состоянии здоровья

24 дек 2022 : 		 RONNIE ATKINS — о PRETTY MAIDS: «Ничего не происходит»

19 июл 2022 : 		 Вокалист PRETTY MAIDS: «Не думал, что снова увижу ребят из AVANTASIA»

17 июл 2022 : 		 Вокалист PRETTY MAIDS — о состоянии здоровья и творчестве

12 мар 2021 : 		 Вокалист PRETTY MAIDS рассказал о раке

5 мар 2021 : 		 Вокалист PRETTY MAIDS — о борьбе с раком

10 фев 2021 : 		 Гитарист PRETTY MAIDS — о юбилее группы

25 ноя 2020 : 		 Вокалист PRETTY MAIDS завершает работу над сольником

19 окт 2020 : 		 Вокалист PRETTY MAIDS: «Рак вернулся»

30 май 2020 : 		 Вокалист PRETTY MAIDS: «80-е были весёлыми, а потом появился гранж»

25 май 2020 : 		 Фрагмент нового DVD PRETTY MAIDS

4 май 2020 : 		 Фрагмент нового DVD PRETTY MAIDS

20 мар 2020 : 		 Фрагмент нового DVD PRETTY MAIDS

5 мар 2020 : 		 Концертный релиз PRETTY MAIDS выйдет весной

9 фев 2020 : 		 Вокалист PRETTY MAIDS: «Рак отступил!»

24 дек 2019 : 		 Вокалист PRETTY MAIDS о состоянии здоровья

10 ноя 2019 : 		 Новое видео PRETTY MAIDS

2 ноя 2019 : 		 Новая песня PRETTY MAIDS

15 окт 2019 : 		 Новая песня PRETTY MAIDS

6 окт 2019 : 		 У вокалиста PRETTY MAIDS обнаружен рак

9 сен 2019 : 		 Новое видео PRETTY MAIDS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео с выступления PRETTY MAIDS



zoom
Видео с выступления PRETTY MAIDS, которое состоялось шестого июля на фестивале Time To Rock, доступно для просмотра ниже.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 149

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом