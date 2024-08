сегодня



RONNIE ATKINS о будущем PRETTY MAIDS, здоровье и AVANTASIA



RONNIE ATKINS недавно поговорил с Metal-Rules.com и, в частности, рассказал о будущем PRETTY MAIDS:



«Мы снова вместе или, по крайней мере, мы снова вместе для пары концертов в этом году и, надеюсь, для ещё нескольких концертов и фестивалей в следующем году. На этом всё и закончится. Всё пока немного в подвешенном состоянии, потому что мы ещё не приняли окончательного решения о том, будем ли мы продолжать деятельность или будем ли мы что-то предпринимать. Но если атмосфера в группе будет хорошей, как сейчас, мы будем продолжать. Я уверен, что мы в долгу перед фанатами, потому что то в 2019 году всё закончилось не совсем так, как предполагалось. Это было связано со многими проблемами, включая мою болезнь, внутренние разногласия в группе и тому подобное.



Так что мы подумали, что просто обязаны выступить, и нам поступило хорошее предложение провести пару фестивалей, и вот мы здесь. Вот, собственно, и всё. Я не могу ничего сказать о будущем, потому что мы ещё ничего не решили. Возможно, мы дадим ещё несколько концертов осенью, может быть, где-то здесь, и, возможно, выступим на фестивалях в 2025 году, но я пока ничего не могу подтвердить. Мы собираемся отправиться в круиз "Monsters of Rock" в феврале следующего года. Он отправится из Майами на Багамы, а затем в Нассау. Это будет здорово».



Насчёт AVANTASIA он сказал:



«Я являюсь частью семьи Avantasia с 2013 года. Люди приходят и уходят, но у нас всё ещё есть фундамент. Конечно, основной фигурой является Tobias. Я люблю этих ребят. И у меня очень хорошие отношения с Tobias'ом Sammett'ом; он очень хороший парень, о чём я узнал во время моей болезни, хотя я и так знал об этом, на самом деле многое изменилось. Я не хочу вдаваться в подробности. Но у меня отличные отношения с ними, я люблю их всех. Не только участников группы, но и вокалистов, и команду. В коллективе хорошая, потрясающая атмосфера.



И это очень важно. Для меня это особенно важно, потому что я не хочу тратить своё время на плохие флюиды. Я не на том этапе жизни, когда могу этим заниматься... Что бы я ни делал, я хочу испытывать от этого удовольствие, и в случае с Avantasia это так и происходит. Пока я им нужен, я буду с ними, если меня всё будет устраивать. Здесь отличная атмосфера и отличная компания людей. Никаких проблем с эгоизмом, ничего подобного. Несмотря на то, что среди вокалистов много известных людей — Michael Kiske, Jorn Lande, Bob Catley, Geoff Tate, Eric Martin, а теперь и новые участники, такие как Kenny Leckremo и Adrienne Cowan, — там всегда прекрасная команда. У меня никогда ни с кем не было проблем, так что это просто здорово. Это доказательство того, как легко всё может быть, если подходить к проекту с правильным настроем».



Ronnie поделился новостями о здоровье:



«Всё по-прежнему, но я уже некоторое время нахожусь в довольно стабильном состоянии и чувствую себя отлично. Иначе меня бы уже не было. Иначе я бы не отправился в турне этим летом. Итак, меня снова остановил рак, и это уже совсем другая история. Чтобы было понятно, многие люди думают: "Ronnie надрал раку задницу". Нет, это не так. Я выживаю уже четыре года. Уже четыре года. Я не болел раком с апреля или мая... На самом деле с мая или июня 2020 года. Когда я выпустил сингл "At the Movies", мне сказали, что рак снова исчез. Это было уже после того, как рак распространился на кости. Так что мой диагноз остался прежним. Всё то же самое.



Я прошёл множество курсов лечения и химиотерапии, но с ноября 2021 года я не принимал никакой помощи. Мой диагноз — рак лёгких, распространившийся на кости, и четвёртая стадия рака. Когда рак распространяется из места своего возникновения в другую часть тела, так и получается. Но сейчас врачи такие замечательные, и мне очень повезло. Я даже не знаю, кого благодарить. Я вроде бы христианин. Я не хожу в церковь каждое воскресенье, но я верю в высшие силы. Кто-то должен был присматривать за мной. Врачи хорошие, и они постоянно находят новые методы лечения».







