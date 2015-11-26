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Вокалист PRETTY MAIDS рассказал о раке



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Вокалист PRETTY MAIDS Ronnie Atkins в недавнем интервью рассказал о том, как у него был обнаружен рак:

«У меня были некоторые симптомы. У меня были боли в спине — в плече. Но это продолжалось лет 15–20, так что сначала мне показалось, что я повредил нерв или что-то в этом роде. И я пошёл к врачу, он меня проверил и подумал точно так же. Однако моя мама умерла в 1988 году, когда мне было 22 года, и у неё были такие же симптомы, и у меня было плохое предчувствие. Я сказал врачу: "Я думаю, тебе стоит отправить меня на рентген, просто чтобы быть уверенным". И он ответил: "Ну давайте сделаем это, просто чтобы убедиться, что всё в порядке". Через пару часов мне позвонили и сказали, что они действительно что-то нашли — нашли место в верхней части моих лёгких. А потом я прошёл через весь процесс с КТ, ПЭТ и бронхоскопией. И они сделали биопсию, чтобы выяснить, что это был за рак — если это вообще был рак. В итоге оказалось, что это он.

Мне сделали операцию в сентябре 2019 года. А потом я ждал пять-шесть недель, потом три месяца пришлось проходить химио и лучевую терапию; всего у меня было 33 полноценных сеанса. И вот тогда я мало на что был способен. Я не болел от химиотерапии, но у меня были проблемы с болью после операции, так что мне пришлось некоторое время принимать морфин, и я просто уставал. А потом, в феврале 2020-го после первых снимков они сказали: "Всё выглядит хорошо, и мы думаем, что вы можете излечиться. Но, конечно, вы должны взять всё под контроль на ближайшие пять лет". И только через шесть недель после того, как я начал процедуры, они обнаружили, что мой рак распространился на кости, на одно из рёбер. И тогда всё стало очень серьёзно, потому что тогда мне поставили диагноз 4-я стадия, так как он распространился за пределы той области, где он фактически начался. И вот тогда я немного запаниковал, так как просто не был готов к такому. Я не был наивен — я отдавал отчёт в том, что рак может вернуться, но не думал, что всё случится так быстро. И это удивило и докторов. Вот с этим я и живу. Потом я прошёл еще пять сеансов лучевой терапии — стереотаксическое излучение — и это убило метастазы, которые появились в ребре. И с тех пор я проходил процедуру иммунотерапии, и на самом деле с тех пор я неплохо справляюсь».

Atkins признался, что, когда ему сказали, что у него четвёртая стадия рака, «мысленно было очень тяжело с этим справиться», и ему потребовалось «довольно много времени», чтобы принять диагноз:

«Но я всё ещё здесь, чувак, год спустя, потому что это было сразу после того, как начался локдаун [когда мне сказали, что у меня была четвёртая стадия рака]. И я неплохо себя чувствую. Меня буквально на днях проверяли, и всё выглядит неплохо. Мне просто нужно сохранять позитив».

На вопрос о том, возможна ли ремиссия, он ответил:

«Не совсем. У меня так называемое пожизненное лечение. Когда они ставят четвёртую стадию, то это в принципе неизлечимо. Большинство людей умирает в течение года — так говорит статистика. Но есть три или четыре процента, которые всё ещё живы и через пять лет. Я просто должен верить в чудо. Я просто должен надеяться, что я попал в эти три/четыре процента, вот и всё».

PRETTY MAIDS Singer Opens Up About His Stage Four Cancer Battle:





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