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*CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE в PANTERA 2023? 19
*Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!» 18
*DAVID ELLEFSON в DIETH 18
*Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию 16
*Гитарист EXODUS — о SLAYER: «У группы было ещё много музыки» 9
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Pretty Maids

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Вокалист PRETTY MAIDS: «Не думал, что снова увижу ребят из AVANTASIA»



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RONNIE ATKINS в рамках недавнего интервью признался, что не думал, что снова увидит коллег по AVANTASIA:

«Про рак я узнал во время последней части прошлого тура AVANTASIA. Поэтому, когда я попрощался с ребятами в Мюнхене, когда мне нужно было возвращаться домой, я уже не думал, что увижу их снова, если честно. В этом контексте я очень рад быть здесь. Я просто счастлив вернуться на сцену, потому что два года назад я не представлял это себе как ценность. Это здорово. Как будто мы (AVANTASIA) играли вчера. Приятно видеть их снова. Они мои хорошие друзья и очень поддерживали меня».

PRETTY MAIDS Vocalist RONNIE ATKINS Reflects On Being Diagnosed With Lung Cancer During 2019 AVANTASIA Tour -




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