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*Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом» 127
*LORRAINE LEWIS: «40-летние рассказывают мне на OnlyFans, как... 42
*£16,700 за два билета на концерт BLACK SABBATH 41
*KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома MET... 41
*DAVE LOMBARDO о разочаровании во время работы в SLAYER 19
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Deftones

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30 мар 2025 : 		 Вокалистка PARAMORE присоединилась на сцене к DEFTONES

11 ноя 2024 : 		 DEFTONES о фестивале

14 апр 2024 : 		 DEFTONES закончили запись альбома

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27 дек 2022 : 		 Вокалист DEFTONES: «Ожидания убивают идею»

17 дек 2022 : 		 DEFTONES работают над новой музыкой

6 дек 2022 : 		 MAX CAVALERA присоединился на сцене к DEFTONES

24 май 2022 : 		 Бывший басист DEFTONES: «Я ушёл не из-за денег»

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9 мар 2022 : 		 DEFTONES расстались с басистом

21 янв 2022 : 		 Басист DEFTONES продает свое оборудование

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23 ноя 2020 : 		 Альбом ремиксов DEFTONES выйдет зимой

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20 окт 2020 : 		 Вокалист DEFTONES: «Мы хотели записать альбом по старинке»

18 сен 2020 : 		 Новое видео DEFTONES

21 авг 2020 : 		 Новое видео DEFTONES

20 авг 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DEFTONES

16 июл 2020 : 		 DEFTONES могут выпустить альбом осенью

17 июн 2020 : 		 DEFTONES выпустят альбом осенью

16 июн 2020 : 		 Барабанщик DEFTONES о том, почему "Eros" так и не вышел

21 май 2020 : 		 DEFTONES отложили тур с GOJIRA и POPPY

6 май 2020 : 		 Вокалист DEFTONES: «Мы не спешим с новым альбомом»

17 апр 2020 : 		 DEFTONES сводят альбом
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|||| 30 мар 2025

Вокалистка PARAMORE присоединилась на сцене к DEFTONES



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Hayley Williams присоединилась на сцене к DEFTONES в рамках выступления 26 марта в Nashville, TN и исполнила композицию "Minerva".




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