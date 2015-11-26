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John Petrucci

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Гитарист DREAM THEATER объявил о выпуске нового сольного альбома



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Осенью гитарист DREAM THEATER John Petrucci выпустит новый сольный альбом "Terminal Velocity".

Petrucci объявили о долгожданном продолжении альбома 2005 года "Suspended Animation" в паре постов в Instagram. Он написал в одном из них:

«В 2005 году был SUSPENDED ANIMATION. И сейчас, 15 лет спустя, ОЖИДАНИЕ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К КОНЦУ! #JohnPetrucci #TerminalVelocity #Fall2020».

В интервью "The Everyman Podcast" в 2019 году Petrucci ответил на вопрос о том, когда фэны могут ожидать от него нового сольного альбома:

«Меня это немного смущает, потому что мой первый и единственный альбом был выпущен в 2005 году. И у меня есть — как многие, возможно, знают, из просмотра туров "G3" — много материала для этого. Так что в следующий раз, когда я смогу сесть и попасть в студию, и при этом не буду записывать альбом DREAM THEATER или гастролировать с DREAM THEATER, я запишу музыку для сольного альбома».

DREAM THEATER Guitarist JOHN PETRUCCI Announces New Solo Album, 'Terminal Velocity'








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