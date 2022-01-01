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John Petrucci

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25 фев 2022 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «У меня есть борода, и я говорю "ДА!"»

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Гитарист DREAM THEATER: «У меня есть борода, и я говорю "ДА!"»



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JOHN PETRUCCI рассказал о своём увлечении и любви к уходу за бородой:

«Большую часть своей карьеры я носил бороду. Вначале я был чисто выбрит, но даже, я думаю, со времён "Awake", что было довольно давно, у меня была борода, у меня была козлиная бородка. И только потом... Не знаю, через сколько лет я обзавёлся эпической бородой и усами, прошло уже много времени. Но мне всегда нравились такие вещи — как они влияют на твой внешний вид. И я просто попал в такую ситуацию, когда большая олдскульная борода, как мне казалось, мне очень идёт, и я по-настоящему увлёкся стилем жизни и культурой бороды — всеми продуктами и тому подобными вещами, маслами для бороды и бальзамами, научился постригать бороду, экспериментировать с различными формами. Честно говоря, это очень увлекательное хобби.

Для меня всегда важно иметь такой вид, чтобы казалось, что ты делаешь это специально, чтобы в твоей бороде был стиль, даже если это длинная борода и усы, а не что-то, что выглядит так, будто ты просто поленился и решил не бриться. Поэтому я всегда стараюсь придерживаться какого-то стиля. Я позволяю ей отрастать до разной длины. Сейчас она довольно длинная. Может быть, я отращу её до самого пупка, как бороду волшебника? Не знаю. Иногда, когда она становится такой длинной, с ней становится сложнее справляться. Но всё дело в том, что, если вы хотите отрастить такую бороду, я считаю, что длина и стиль должны сочетаться с формой вашего лица.

Если вы хоть немного изучите этот вопрос, вы обнаружите, что существует огромное количество информации — видео, учебники, фотографии, блоги. Забудьте об этом; вы действительно можете увлечься этим. Продукты тоже.

В любом случае, это забавное хобби, и я поддерживаю его в рамках своих знаний. Я не могу представить, что буду бриться в течение ближайшего времени»

DREAM THEATER





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