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John Petrucci

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10 окт 2020 : 		 Что вдохновляет JOHN'а PETRUCCI?

9 сен 2020 : 		 JOHN PETRUCCI: «Люди рады моей работе с Mike'ом»

31 авг 2020 : 		 JOHN PETRUCCI о любимых риффах

9 авг 2020 : 		 MIKE PORTNOY и JOHN PETRUCCI в новом видео

15 июл 2020 : 		 JOHN PETRUCCI: «Я и Mike вместе — это катарсис!»

13 июл 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER заявил, что было «действительно круто» снова работать с бывшим барабанщиком над сольным альбомом

2 июл 2020 : 		 Бывшие по DREAM THEATER вновь вместе

19 июн 2020 : 		 JOHN PETRUCCI объявил о выпуске нового сольного альбома

30 мар 2017 : 		 JOHN PETRUCCI хочет записать ещё один сольник
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Что вдохновляет JOHN'а PETRUCCI?



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В рамках недавней беседы с United Rock Nations JOHN PETRUCCI ответил на вопрос о том, откуда он берёт мотивацию для творчества:

«Думаю, больше всего меня привлекает то, что мне это очень нравится. Я всегда был творческой личностью. Даже когда я был моложе и не играл на гитаре, я увлекался рисованием и живописью. Это просто то, что является частью мой сущности.

Я люблю играть на гитаре. Процесс создания музыки на инструменте, а затем превращение её во что-то цельное и законченное — я всегда нахожу это очень вдохновляющим и просто очень весёлым и увлекательным процессом. И потом, исполнительская сторона — это совсем другое дело. Некоторым людям очень нравится выступать, а некоторым музыкантам — нет. Бывает по-разному, и я знаю людей, которые этого не любят. Но что касается меня, я просто люблю выходить на сцену и играть на гитаре — с моими друзьями, с моими коллегами по группе или с другими гитаристами, в туре [G3].

Всё, что связано с гитарой в частности, и всё, что с ней связано в целом, — вникать в тональности, звуки и эффекты, разрабатывать такие вещи, как гитары и усилители, как я делал, это же просто здорово. Я полагаю, что именно это и заставляет меня ездить — мне и правда это нравится. Мне нравится этот вызов. Мне нравится творческое и художественное удовлетворение от процесса, и мне нравится получать удовольствие от исполнения музыки. Музыка — это большая часть того, кем я являюсь».

What Drives DREAM THEATER





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