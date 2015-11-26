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Что вдохновляет JOHN'а PETRUCCI?



В рамках недавней беседы с United Rock Nations JOHN PETRUCCI ответил на вопрос о том, откуда он берёт мотивацию для творчества:



«Думаю, больше всего меня привлекает то, что мне это очень нравится. Я всегда был творческой личностью. Даже когда я был моложе и не играл на гитаре, я увлекался рисованием и живописью. Это просто то, что является частью мой сущности.



Я люблю играть на гитаре. Процесс создания музыки на инструменте, а затем превращение её во что-то цельное и законченное — я всегда нахожу это очень вдохновляющим и просто очень весёлым и увлекательным процессом. И потом, исполнительская сторона — это совсем другое дело. Некоторым людям очень нравится выступать, а некоторым музыкантам — нет. Бывает по-разному, и я знаю людей, которые этого не любят. Но что касается меня, я просто люблю выходить на сцену и играть на гитаре — с моими друзьями, с моими коллегами по группе или с другими гитаристами, в туре [G3].



Всё, что связано с гитарой в частности, и всё, что с ней связано в целом, — вникать в тональности, звуки и эффекты, разрабатывать такие вещи, как гитары и усилители, как я делал, это же просто здорово. Я полагаю, что именно это и заставляет меня ездить — мне и правда это нравится. Мне нравится этот вызов. Мне нравится творческое и художественное удовлетворение от процесса, и мне нравится получать удовольствие от исполнения музыки. Музыка — это большая часть того, кем я являюсь».













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