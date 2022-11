сегодня



Видео полного выступления JOHN PETRUCCI



Видео полного выступления JOHN PETRUCCI, которое состоялось 14 ноября в Pabst Theater, Milwaukee, WI, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Terminal Velocity"

"The Happy Song"

"Jaws of Life"

"The Oddfather"

"Gemini"

"Out of the Blue"

"Tunnel Vision"

"Damage Control"

"Snake in My Boot"

"Temple of Circadia"



Encore:

"Glasgow Kiss"







