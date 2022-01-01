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John Petrucci

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Видео полного выступления JOHN PETRUCCI



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Видео полного выступления JOHN PETRUCCI, которое состоялось 14 ноября в Pabst Theater, Milwaukee, WI, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Terminal Velocity"
"The Happy Song"
"Jaws of Life"
"The Oddfather"
"Gemini"
"Out of the Blue"
"Tunnel Vision"
"Damage Control"
"Snake in My Boot"
"Temple of Circadia"

Encore:
"Glasgow Kiss"

JOHN PETRUCCI - High Quality Fan-Filmed Video Of Entire Milwaukee Show Streaming




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