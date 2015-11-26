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John Petrucci

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10 сен 2021 : 		 JOHN PETRUCCI: «С Mike'ом было здорово!»

28 апр 2021 : 		 JOHN PETRUCCI выпускает бурбон

6 ноя 2020 : 		 JOHN PETRUCCI представляет своё масло

10 окт 2020 : 		 Что вдохновляет JOHN'а PETRUCCI?

9 сен 2020 : 		 JOHN PETRUCCI: «Люди рады моей работе с Mike'ом»

31 авг 2020 : 		 JOHN PETRUCCI о любимых риффах

9 авг 2020 : 		 MIKE PORTNOY и JOHN PETRUCCI в новом видео

15 июл 2020 : 		 JOHN PETRUCCI: «Я и Mike вместе — это катарсис!»

13 июл 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER заявил, что было «действительно круто» снова работать с бывшим барабанщиком над сольным альбомом

2 июл 2020 : 		 Бывшие по DREAM THEATER вновь вместе

19 июн 2020 : 		 JOHN PETRUCCI объявил о выпуске нового сольного альбома

30 мар 2017 : 		 JOHN PETRUCCI хочет записать ещё один сольник
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JOHN PETRUCCI: «С Mike'ом было здорово!»



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JOHN PETRUCCI в рамках недавнего интервью рассказал о том, как спустя определённый промежуток времени ему работалось с Mike'ом Portnoy:

«Химия — это самое главное. Забавно, но в своем сольном альбоме я написал всю музыку, записал все гитары, запрограммировал ударные, сыграл на басу. Всё было готово, а потом мне пришлось позвать Dave'а LaRue, чтобы он играл на басу, и Mike'а, чтобы он сыграл на барабанах. И когда Mike начал играть на ударных, — я помню первый день, когда он пришёл в студию и просто начал играть музыку, которую я написал — всё звучало как мы вдвоём. Это была настоящая ностальгия. Хотя мы не писали её вместе, не джемовали вместе, мы даже не были в одной комнате, когда я её сочинял, но есть что-то такое в этой химии, что создаёт этот волшебный звук. И одна из вещей, которую я считаю действительно потрясающей, это то, что когда альбом вышел, он получил такую положительную реакцию со стороны фанатов. Люди говорили: "Я так счастлив, что вы это сделали", а музыка звучит позитивно и радостно. И это было в самый разгар пандемии. Так что это был очень хороший, позитивный опыт».

DREAM THEATER





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