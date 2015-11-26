JOHN PETRUCCI: «С Mike'ом было здорово!»

JOHN PETRUCCI в рамках недавнего интервью рассказал о том, как спустя определённый промежуток времени ему работалось с Mike'ом Portnoy:
«Химия — это самое главное. Забавно, но в своем сольном альбоме я написал всю музыку, записал все гитары, запрограммировал ударные, сыграл на басу. Всё было готово, а потом мне пришлось позвать Dave'а LaRue, чтобы он играл на басу, и Mike'а, чтобы он сыграл на барабанах. И когда Mike начал играть на ударных, — я помню первый день, когда он пришёл в студию и просто начал играть музыку, которую я написал — всё звучало как мы вдвоём. Это была настоящая ностальгия. Хотя мы не писали её вместе, не джемовали вместе, мы даже не были в одной комнате, когда я её сочинял, но есть что-то такое в этой химии, что создаёт этот волшебный звук. И одна из вещей, которую я считаю действительно потрясающей, это то, что когда альбом вышел, он получил такую положительную реакцию со стороны фанатов. Люди говорили: "Я так счастлив, что вы это сделали", а музыка звучит позитивно и радостно. И это было в самый разгар пандемии. Так что это был очень хороший, позитивный опыт».
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