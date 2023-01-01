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JOHN PETRUCCI — о росте продаж винила



JOHN PETRUCCI обсудил перемены в музыкальных носителях за последнее время:



«Это всё очень удивительно. Мы видели, как происходят перемены. И, конечно, появился компакт-диск, и всё изменилось. Затем, когда всё перешло на цифровые технологии и потоковое вещание, произошёл очередной переворот в потреблении музыки. Но вот что странно: я думаю, что всё возвращается на круги своя. Внезапно винил возвращается. И не просто возвращается — он стал показывать просто колоссальные результаты!»



Он добавил, что в последние годы винил переживает возрождение, а продажи виниловых пластинок впервые с 1987 года превысили продажи компакт-дисков:



«В этом звуке определённо есть свой шарм. Для меня это забавно... Многие музыканты могут с этим согласиться. Бывает момент, когда ты находишься в студии, где идеальные условия для прослушивания, а звук настолько качественный, насколько это вообще возможно. И ты думаешь: "Хотел бы я, чтобы все слышали это так". Но потом люди слышат его через потоковое вещание и прочее...»







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