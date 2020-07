сегодня



Бывшие по DREAM THEATER вновь вместе



Бывший барабанщик DREAM THEATER Mike Portnoy записал ударные для нового сольного альбома гитариста DREAM THEATER John Petrucci "Terminal Velocity", выходящего осенью. Партии баса для альбома записывал Dave LaRue (DIXIE DREGS) — тизер доступен ниже.



Трек-лист:



01. Terminal Velocity



02. The Oddfather



03. Happy Song



04. Gemini



05. Out Of The Blue



06. Glassy-Eyed Zombies



07. The Way Things Fall



08. Snake In My Boot



09. Temple Of Circadia





JOHN PETRUCCI - TERMINAL VELOCITY@JPetrucci - Guitar

Dave LaRue - Bass@MikePortnoy - Drums

⠀

TERMINAL VELOCITY

THE ODDFATHER

HAPPY SONG

GEMINI

OUT OF THE BLUE

GLASSY-EYED ZOMBIES

THE WAY THINGS FALL

SNAKE IN MY BOOT

TEMPLE OF CIRCADIA#johnpetrucci #mikeportnoy #davelarue pic.twitter.com/K48H9NniSy — Mike Portnoy 🤘 (@MikePortnoy) July 1, 2020











+2 -0



просмотров: 217