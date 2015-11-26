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John Petrucci

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Бывшие по DREAM THEATER вновь вместе



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Бывший барабанщик DREAM THEATER Mike Portnoy записал ударные для нового сольного альбома гитариста DREAM THEATER John Petrucci "Terminal Velocity", выходящего осенью. Партии баса для альбома записывал Dave LaRue (DIXIE DREGS) — тизер доступен ниже.

Трек-лист:

01. Terminal Velocity

02. The Oddfather

03. Happy Song

04. Gemini

05. Out Of The Blue

06. Glassy-Eyed Zombies

07. The Way Things Fall

08. Snake In My Boot

09. Temple Of Circadia

MIKE PORTNOY And JOHN PETRUCCI Reunite On DREAM THEATER Guitarist







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