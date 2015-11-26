Бывшие по DREAM THEATER вновь вместе

JOHN PETRUCCI - TERMINAL VELOCITY@JPetrucci - GuitarDave LaRue - Bass@MikePortnoy - Drums⠀TERMINAL VELOCITYTHE ODDFATHERHAPPY SONGGEMINIOUT OF THE BLUEGLASSY-EYED ZOMBIESTHE WAY THINGS FALLSNAKE IN MY BOOTTEMPLE OF CIRCADIA#johnpetrucci #mikeportnoy #davelarue pic.twitter.com/K48H9NniSy— Mike Portnoy 🤘 (@MikePortnoy) July 1, 2020
JOHN PETRUCCI - TERMINAL VELOCITY@JPetrucci - GuitarDave LaRue - Bass@MikePortnoy - Drums⠀TERMINAL VELOCITYTHE ODDFATHERHAPPY SONGGEMINIOUT OF THE BLUEGLASSY-EYED ZOMBIESTHE WAY THINGS FALLSNAKE IN MY BOOTTEMPLE OF CIRCADIA#johnpetrucci #mikeportnoy #davelarue pic.twitter.com/K48H9NniSy
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