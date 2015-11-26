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Гитарист DREAM THEATER заявил, что было «действительно круто» снова работать с бывшим барабанщиком над сольным альбомом



Бывший барабанщик DREAM THEATER Mike Portnoy записал барабанные партии для "Terminal Velocity" — предстоящего сольного альбома гитариста DREAM THEATER John'а Petrucci. В работе над диском, который должен выйти осенью, также принимал участи басист Dave LaRue (DIXIE DREGS).



Petrucci обсудил своё музыкальное воссоединение с Portnoy во время продолжительной беседы с официальным фан-клубом DREAM THEATER. В частности, он сказал:



«Mike сыграл на барабанах на этой [записи], и она просто потрясающая. Кроме того, Dave LaRue играл на моём первом сольном альбоме "Suspended Animation", а также я много раз гастролировал с [ним] в рамках проекта "G3", как в прошлом и Mike Portnoy, — мы гастролировали вместе с "G3". На самом деле это было с самого начала "G3" в 2001 году или около того. Но да — то, что Mike сыграл на барабанах, было круто. Это был отличный опыт».



Petrucci рассказал, каким образом возобновилось его сотрудничество с Portnoy:



«Мы с Mike'ом много разговаривали, и он подал мне идею. Я рассказывал ему о своих планах записать новый сольный альбом, а он такой: "Ну, если тебе кто-нибудь понадобится, я свободен". И в моей голове зародилась мысль: "Я приглашу тебя".



Я сочинил все песни, и мы запрограммировали барабаны. Я играл на бас-гитаре, и наш инженер играл на бас-гитаре, так что у нас были почти готовые песни. Пришёл Mike, выучил всё, и, конечно, добавил свои штрихи и стиль. Он проделал потрясающую, впечатляющую работу. Было очень весело в каком-то смысле воссоединиться музыкально и сделать это совместно. На это ушло около шести дней. Опять же, он проделал отличную работу. Барабаны звучат потрясающе. Dave записал свой материал удалённо, он переделал все басовые партии. Альбом сводил Andy Sneap — это моя первая работа с Andy, и он проделал огромную работу по микшированию. На самом деле в настоящее время он в JUDAS PRIEST играет на гитаре, так как как Glenn [Tipton] не смог больше этим заниматься. И он невероятный специалист по сведению с потрясным послужным списком. Он микшировал "Firepower", последнюю работу JUDAS PRIEST, и целый ряд других альбомов: KILLSWITCH [ENGAGE], ARCH ENEMY и MACHINE HEAD, и список можно продолжить. Он потрясающий. В общем, альбом звучит отлично».



Относительно того, почему он решил записать свою вторую сольную пластинку сейчас, Petrucci сказал следующее:



«Первоначально, до начала пандемии, я планировал работать над своим сольным альбомом, потому что у DREAM THEATER было несколько гастролей, но в этом году было несколько свободных месяцев. Так что я подумал: "Если я не начну это сейчас, я никогда этого не сделаю". А потом началась пандемия и везде всё закрыли, всё перенесли, так что у меня оказалось много времени. Вскоре после того, как я вернулся домой из последнего тура DREAM THEATER, я начал работать над своим сольным альбомом — два месяца кряду, пять дней в неделю. Я закончил его примерно за три месяца».

























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