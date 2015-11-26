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JOHN PETRUCCI : «Люди рады моей работе с Mike'ом»



JOHN PETRUCCI в недавней беседе вновь коснулся темы взаимоотношений со своим бывшим коллегой по DREAM THEATER:



«Люди очень рады этому. И это забавно — вы же прекрасно знаете, как обстоят дела в Интернете в соцсетях, местах продажи музыки или на видеосервисах — ты стараешься не сильно углубляться в раздел комментариев. Тем не менее, мне даже нравится сканировать то, что пишут, и пока я видел, что люди просто были очень рады — не из-за того, что это первая с Mike'ом совместная музыкальная работа, сколько от того, что они не ожидали, что первая песня с новой пластинки будет такой позитивной и воодушевляющей. И мне это всё по душе.



В своём сольном материале я хочу сделать так, чтобы ты хотел его поставить и послушать для улучшения настроения при каких-то занятиях. Например, при походе в спортзал, или если ты куда-то едешь или отправляешься на пляж — буквально везде, что бы ты ни делал. Чтобы люди включали это для создания определённого настроения. И последнее, что я хотел сделать, — это выпускать что-то депрессивное, мрачное и пандемическое. Это вовсе не то, чего я хотел как гитарист.



Для меня было и правда здорово, чтобы Mike сыграл на пластинке. Я не делал с ним ничего в музыкальном плане с тех пор, как он ушёл из DREAM THEATER более десяти лет назад. Нам было в кайф работать, потому что когда вы вместе в одной группе, всё несколько иначе. На самом деле мы выросли вместе — мы познакомились, когда нам было по 18. И мы вместе занимаемся бизнесом. Это отличается от того, что как будто всё быстро перемотали, сейчас это всё выглядит как вариант, когда просто мой друг играет на ударных на моём альбоме. Это было так просто и одновременно с этим в этом и класс. И здорово, что он смог приехать в мою студию, для него это было безопасно, он живёт не очень далеко от меня. И мы вместе провели неделю, всё было здорово и позитивно. И он проделал убойную работу, ведь материал требовал совершенно разных навыков — но именно такой вызов как раз по его плечу, он прекрасно знает, что, где и как делать. Он пришёл, вжух — и всё сделал. Нам было здорово, и я очень рад, что это был именно он».





























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