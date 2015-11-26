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John Petrucci

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JOHN PETRUCCI: «Я и Mike вместе — это катарсис!»



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JOHN PETRUCCI осенью этого года выпустит новую пластинку "Terminal Velocity" на Sound Mind Music/The Orchard. Партии ударных для неё записывал Mike Portnoy (SONS OF APOLLO, ex-DREAM THEATER), а партии баса — Dave LaRue (DIXIE DREGS).

«То, что Mike играл на барабанах на этой пластинке, было для меня и правда особенным событием. Он проделал просто невероятную работу, ориентируясь в различных стилях и технических вызовах, которые бросала моя музыка, и представлял всё только так, как это может сделать только он, —рассказал Petrucci в интервью журналу Billboard. — Это было как катарсис для нас обоих — после стольких лет вновь играть вместе, и это и правда было прекрасно. Духовная, интуитивная и энергичная игра Mike'а по-настоящему помогла вывести новые песни на уровень, которым я чрезвычайно доволен!»

DREAM THEATER








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