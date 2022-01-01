Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 19
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS 15
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 14
*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 12
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 11
*Старт ELLEFSON, YOUNG & POLAND 9
*ACCEPT выступили без вокалиста 7
*Вокалист LAMB OF GOD — о воссоединении PANTERA: «Мне нечего ... 7
*KING DIAMOND — о том, как на отчисления от кавер-версии META... 6
*BILLY SHEEHAN: «Саентология — сила!» 5
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 19
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS 15
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 14
*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 12
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 11
[= ||| все новости группы



*

John Petrucci

*



18 окт 2022 : 		 JOHN PETRUCCI — о первом выступлении с Mike'ом: «Это был по-настоящему особенный момент»

13 окт 2022 : 		 JOHN PETRUCCI и MIKE PORTNOY вместе

8 окт 2022 : 		 JOHN PETRUCCI и MIKE PORTNOY вместе

5 окт 2022 : 		 JOHN PETRUCCI: «А мне с Mike'ом хорошо!»

19 сен 2022 : 		 JOHN PETRUCCI представил новое видео

14 июл 2022 : 		 JOHN PETRUCCI поедет вместе с MIKE PORTNOY

25 фев 2022 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «У меня есть борода, и я говорю "ДА!"»

22 сен 2021 : 		 JOHN PETRUCCI представил 8-струнку

10 сен 2021 : 		 JOHN PETRUCCI: «С Mike'ом было здорово!»

28 апр 2021 : 		 JOHN PETRUCCI выпускает бурбон

6 ноя 2020 : 		 JOHN PETRUCCI представляет своё масло

10 окт 2020 : 		 Что вдохновляет JOHN'а PETRUCCI?

9 сен 2020 : 		 JOHN PETRUCCI: «Люди рады моей работе с Mike'ом»

31 авг 2020 : 		 JOHN PETRUCCI о любимых риффах

9 авг 2020 : 		 MIKE PORTNOY и JOHN PETRUCCI в новом видео

15 июл 2020 : 		 JOHN PETRUCCI: «Я и Mike вместе — это катарсис!»

13 июл 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER заявил, что было «действительно круто» снова работать с бывшим барабанщиком над сольным альбомом

2 июл 2020 : 		 Бывшие по DREAM THEATER вновь вместе

19 июн 2020 : 		 JOHN PETRUCCI объявил о выпуске нового сольного альбома

30 мар 2017 : 		 JOHN PETRUCCI хочет записать ещё один сольник
| - |

|||| сегодня

JOHN PETRUCCI — о первом выступлении с Mike'ом: «Это был по-настоящему особенный момент»



zoom
5 октября гитарист DREAM THEATER John Petrucci начал свой первый хедлайнерский сольный тур в The Strand Ballroom & Theatre в Провиденсе, Род-Айленд. Petrucci исполнил материал из своего недавно вышедшего сольного альбома "Terminal Velocity", а также песни со своего широко известного дебютного релиза "Suspended Animation". Альбом "Terminal Velocity" стал первой совместной записью John'a и бывшего барабанщика DREAM THEATER Mike'a Portnoy с тех пор, как Mike покинул группу в 2010 году. Теперь John отправился в тур со своим инструментальным трио, выступая вживую с Portnoy и легендарным басистом Dave'ом LaRue в рамках воссоединения на сцене, которое готовилось 12 лет.

В новом интервью Rob Rush Radio на вопрос, было ли волнение перед первым выступлением в Провиденсе, Petrucci ответил:

«Оно всегда присутствует. Во-первых, снова играть с Mike'ом — это так здорово, и, конечно, с Dave'ом LaRue, моим трио, это просто замечательно. 5 октября состоялось первое выступление, и это был первый раз за 12 лет, когда мы с Mike'ом вышли на сцену и выступили вместе. Так что это был по-настоящему особенный момент. Я знаю его очень давно — мы познакомились в Berklee [музыкальном колледже], нам было по 18 лет, мы всегда играли вместе, хотя он уже не в DREAM THEATER. Так что эта атмосфера и товарищество естественны. Мы здорово провели время. Но на первой песне ты немного нервничаешь, а потом это проходит. Было очень весело».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 67

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом