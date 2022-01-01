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JOHN PETRUCCI — о первом выступлении с Mike'ом: «Это был по-настоящему особенный момент»



5 октября гитарист DREAM THEATER John Petrucci начал свой первый хедлайнерский сольный тур в The Strand Ballroom & Theatre в Провиденсе, Род-Айленд. Petrucci исполнил материал из своего недавно вышедшего сольного альбома "Terminal Velocity", а также песни со своего широко известного дебютного релиза "Suspended Animation". Альбом "Terminal Velocity" стал первой совместной записью John'a и бывшего барабанщика DREAM THEATER Mike'a Portnoy с тех пор, как Mike покинул группу в 2010 году. Теперь John отправился в тур со своим инструментальным трио, выступая вживую с Portnoy и легендарным басистом Dave'ом LaRue в рамках воссоединения на сцене, которое готовилось 12 лет.



В новом интервью Rob Rush Radio на вопрос, было ли волнение перед первым выступлением в Провиденсе, Petrucci ответил:



«Оно всегда присутствует. Во-первых, снова играть с Mike'ом — это так здорово, и, конечно, с Dave'ом LaRue, моим трио, это просто замечательно. 5 октября состоялось первое выступление, и это был первый раз за 12 лет, когда мы с Mike'ом вышли на сцену и выступили вместе. Так что это был по-настоящему особенный момент. Я знаю его очень давно — мы познакомились в Berklee [музыкальном колледже], нам было по 18 лет, мы всегда играли вместе, хотя он уже не в DREAM THEATER. Так что эта атмосфера и товарищество естественны. Мы здорово провели время. Но на первой песне ты немного нервничаешь, а потом это проходит. Было очень весело».







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