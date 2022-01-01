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*Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания 26
*Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI... 18
*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 18
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John Petrucci

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JOHN PETRUCCI: «А мне с Mike'ом хорошо!»



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JOHN PETRUCCI в рамках недавней беседы ответил на вопрос, будут ли предстоящие гастроли первыми совместными выступлениями с Mike'ом Portnoy после его ухода из DREAM THEATER:

«Так и будет, да — с того момента, как из группы ушёл Mike, прошло около двенадцати лет, и нашим последнем концертом был фестиваль в Японии, на котором мы играли вместе. Первое шоу этого тура состоится в Провиденсе, штат Род-Айленд, 5 октября, и когда мы выйдем на сцену, это будет первый раз, когда мы вновь окажемся вместе после того шоу. Поэтому это очень важное для нас событие, нечто личное. И я так счастлив, что он и Dave LaRue смогли поехать со мной в этот тур. Все знают, что они записали барабаны и бас на "Terminal Velocity", но тур — дело немного другое: в итоге на концертах то же самое трио, та же самая группа, что и на записи. Мы отыграли кучу концертов в том же составе ещё на заре "G3", на первых концертах в 2001 году были я, Mike и Dave. Так что группа вновь собралась вместе [смеётся]».






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