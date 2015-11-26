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John Petrucci

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MIKE PORTNOY и JOHN PETRUCCI в новом видео



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Гитарист DREAM THEATER John Petrucci 28 августа выпустит на цифровых платформах свой второй сольный альбом, получивший название "Terminal Velocity". На физических носителях новая работа появится 30 октября на The Orchard Music через собственный лейбл музыканта — Sound Mind Music.

Альбом был написан и спродюсирован Petrucci, записью занимался James "Jimmy T" Meslin, а сведение и мастеринг были поручены Andy Sneap'у (JUDAS PRIEST, KILLSWITCH ENGAGE, ARCH ENEMY). Обложку создал Sean M. Smith из Echo Designlab (STONE SOUR, HOLLYWOOD UNDEAD, IN THIS MOMENT).

В записи принимали участие басист Dave LaRue (DIXIE DREGS, FLYING COLORS), а также бывший барабанщик DREAM THEATER Mike Portnoy (TRANSATLANTIC, THE WINERY DOGS, SONS OF APOLLO).

Видео на трек "Terminal Velocity" доступно ниже.

Watch DREAM THEATER










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