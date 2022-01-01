сегодня



JOHN PETRUCCI — об использовании фанеры



В новом интервью Guitar World John Petrucci высказался по этому бэк-треков, которые используют некоторые группы на концертах:



«Это зависит от того, что именно люди делают, потому что некоторые группы гастролируют в неполном составе, из-за чего используют некоторые звуковые эффекты. Если они играют на сцене, отрываясь по полной, и у них есть звуковые эффекты, помогающие им в этом, то меня это не очень беспокоит.



Но я думаю, что если кто-то мухлюет или притворяется, то это совсем другое дело. Я считаю, что всё сильно изменилось: сейчас есть много групп, в которых на сцену выходят только два участника, может быть, это гитарист и барабанщик, поэтому им нужна предварительно записанная басовая дорожка.



Если это так, то я думаю, что они должны делать то, что нужно, чтобы шоу продолжалось. И хотя я не сторонник того, чтобы люди играли понарошку, всё зависит от ситуации».



На вопрос о различиях между Mike'ом Portnoy и нынешним барабанщиком Dream Theater Mike'ом Mangini гитарист ответил следующее:



«Обычно я не думаю о различиях. Если уж на то пошло, я предпочитаю сосредоточиться на сходствах, потому что их очень много. Я уже говорил это раньше, но я считаю, что если бы мы все выросли в одном городе и узнали бы друг друга, мы бы подружились.



Я думаю, что мы все были бы на тех же джем-сейшенах, которые [басист Dream Theater] John Myung, [бывший клавишник Dream Theater] Kevin Moore и я устраивали в Кингс-Парке на Лонг-Айленде.



Неважно, кто это — Portnoy или Mangini — у всех нас очень схожий менталитет. Мы все поклонники одной и той же музыки, мы все тяготеем к одному и тому же материалу и имеем очень похожие влияния. Так что у нас схожий склад ума, и я думаю, именно это притягивает вас к людям, верно? Вы чувствуете, что у вас есть музыкальная связь».







+2 -0



просмотров: 193

