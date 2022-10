сегодня



Видео полного выступления JOHN PETRUCCI + MIKE PORTNOY



Видео полного выступления JOHN PETRUCCI + MIKE PORTNOY, которое состоялось 17 октября в The National, Richmond, Virginia, доступно ниже.



Сет-лист выступления:



01. Terminal Velocity

02. The Happy Song

03. Jaws Of Life

04. The Oddfather

05. Gemini

06. Out Of The Blue

07. Tunnel Vision

08. Damage Control

09. Snake In My Boot

10. Temple Of Circadia



Бис:



11. Glasgow Kiss











просмотров: 125