IN THIS MOMENT впадают в спячку



IN THIS MOMENT опубликовали следующее сообщение:



«ITM просто хочет поблагодарить всех за огромную поддержку последнего тура с альбомом „Godmode“. Мы ценим вас всех больше, чем можно выразить словами.



Теперь ITM отойдет от дел, чтобы взять перерыв и создать следующую главу музыки».





