сегодня



Новое видео IN THIS MOMENT



"Sanctify Me", новое видео IN THIS MOMENT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Godmode", вышедшего 27 октября на BMG. Режиссёром клипа был Jensen Noen (ICE NINE KILLS, FALLING IN REVERSE, HOLLYWOOD UNDEAD).







+1 -0



просмотров: 193