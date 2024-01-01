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*Новая песня NILE 52
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 39
*Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX? 35
*Вокалист AS I LAY DYING считает "Ride The Lightning" METALLI... 22
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Michael Schenker Group

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ERIK GRÖNWALL записал большую часть вокала для нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP



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MICHAEL SCHENKER в недавнем интервью Noise11 рассказал о своей грядущей трилогии новых альбомов:

«В июне 2023-го я отправился в студию. Все песни уже были мной сочинены. Конечно, для альбома с материалом UFO ничего сочинять было не нужно, но для следующего альбома MICHAEL SCHENKER GROUP и следующего сольного альбома Michael Schenker'a всю музыкальную часть сочинил лично я. Второй альбом должен был стать электрическим инструментальным альбомом. А причина была в том, что я хотел записать три альбома за один раз, чтобы люди узнали, что я сделал за последние 50 лет. Так что я записал альбом с песнями UFO, я записал новый альбом MSG, и я записал альбом с акустической или электрической инструментальной музыкой. После того, как мы закончили работу над "My Years With UFO", я начал записывать гитары для альбома MSG, который будет называться "Don't Sell Your Soul". На нём большинство песен поёт [бывший фронтмен SKID ROW и H.E.A.T] Erik Grönwall, кроме того там поёт Robin McAuley, и Michael Voss, мой сопродюсер, тоже поёт. А затем я записал инструментальный альбом. Но когда я записывал гитару, инструментальную часть, Voss продолжил петь, и я сказал: "Michael, звучит прекрасно. Думаю, мы должны сделать из этого альбом с вокалом", и я так и поступил, как раньше делал с "Belladonna" и "Love To Love" — эти песни изначально были инструментальными, а потом они превратились в песни с вокалом. И тогда мы пригласили Herman Rarebell'a, бывшего барабанщика SCORPIONS. И теперь этот третий альбом — один из моих любимых. Получилась потрясающая пластинка. Кому-то пришла в голову идея настроить всё на 432 Гц вместо 440 Гц, что совпадает с частотой звучания на "Dark Side Of The Moon" PINK FLOYD. Мы добавляли разные элементы, и это было похоже на строительство дома. И я был потрясён тем, что из этого вышло. Слушатели будут шокированы, когда услышат этот альбом, потому что они не поверят тому, что услышат. Диск называется "Freedom Of Expression"».




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