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*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 37
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 34
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 25
*MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых не... 19
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Лидер FILTER: «Рок уже не торт»



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RICHARD PATRICK в недавнем интервью RUN GPG ответил на вопрос о том, что он думает о состоянии музыкальной индустрии:

«Музыкальная индустрия сейчас просто сумасшедшая. В прежние времена, если вам посчастливилось заключить контракт на запись, а это было непросто, о вас заботились. С моей точки зрения, не обязательно в первые дни существования [бывшей группы Патрика] NINE INCH NAILS, но с моей точки зрения, моя звукозаписывающая компания, Warner Brothers, была просто находкой. Они были просто великолепны. Я попросил достать мне луну с неба, и они сказали: «Конечно. Можешь делать все, что хочешь. Мы рядом. Это лейбл, ориентированный на артистов. Мы делаем то, что ты хочешь». А я такой: «Ладно. Значит, я хочу взять оборудование на 30 000 долларов, вернуться в маленький домик в Кливленде, штат Огайо, и записать свою пластинку, а потом попросить кого-нибудь еще ее свести». И они, типа, «Договорились». И я помню, как перебирал свое оборудование и доставал всякие модные штуки, просто потрясающие штуки, а они покупали все это и складывали в дорожные чемоданы, и я ехал через всю страну в Кливленд, штат Огайо, и сидел там с Brian Liesegang и работал над записями, или над первым альбомом, «Short Bus», и я только помню, что обо мне позаботились. А потом деньги - у меня были деньги. Они практически обеспечивали меня карманными расходами, чтобы я сидел и работал, и выдавали мне аванс, на который я жил. А потом было что-то вроде: «Эй, давайте снимем видео. Вот 300 000 долларов на это. С кем ты хочешь работать?» - «Я хочу работать с Kevin Kerslake. Он снял клип SMASHING PUMPKINS, который мне нравится». И они сказали: «Отлично. Вот его авторская трактовка». Я связался с этим парнем. Он дал мне свою трактовку. Я такой: «Мне нравится. Давайте сделаем это». Так появилось видео на песню «Hey Man Nice Shot». А потом они отправили с нами в дорогу человека, который был связным между всеми людьми, с которыми мы должны были встретиться, всей прессой, с которой мы должны были работать. Она жила с нами в автобусе, что было безумием, потому что тогда мы были довольно дикими. Но это было потрясающе. А сейчас такого больше нет. Так что сейчас они делают так: если у тебя есть аудитория в TikTok, например, 100 000 человек, и у тебя уже есть своя собственные поклонники, ты можешь получить контракт на запись, но я не знаю, насколько они заботятся о ком-то. Думаю, они просто берут свои деньги. Они выпускают пластинки. Я не знаю, есть ли у них сейчас вообще A&R. Это дико.

Это дико, потому что Billie Eilish по-настоящему одна из самых талантливых - она и Finneas одни из самых талантливых людей на свете. И они добились успеха, раскрутив свой собственный SoundCloud и все такое. И я помню, как моя дочь рассказала мне о Billie Eilish, когда ей было 16 лет, в 2018 году, или когда это было, в 17 или 18 или 16 году. Так что сливки поднимаются на вершину, но это дико, насколько все изменилось.

Рок уже не такой масштабный. Это печально, но рок-музыка уже не так значительна. И быть в рок-группе очень дорого. Очень дорого быть членом рок-группы. Ты создаешь много шума, поэтому тебе нужно найти площадку, которая позволит тебе шуметь. В основном, я начал с того, что использовал маленькую студию у себя дома, чтобы сделать начало записи. Затем я отправлялся в студию и дорабатывал ее, добавлял гитарные переборы и все такое, делал барабаны в студии. Затем я отправлялся к микшеру и проводил шесть недель с ним, Ben Grosse. И нам было где остановиться каждый раз, когда мы что-то делали. А теперь, когда бюджеты закончились, у меня есть своя маленькая студия. А у всех моих товарищей по группе есть свои частные домашние студии. И вот я придумываю основную часть музыки, пою ее, а потом отправляю своему гитаристу Bobby, и он играет на басу, делает овердаб, подпевает фоновые гармонии или что-то в этом роде. Мы отправляем их через Dropbox, и так мы работаем над песней. В конце концов, придет время делать барабаны, и мы просто проведем два дня с отличным барабанщиком, который за два дня отладит все на барабанах. И это самая дорогая часть работы над пластинкой в наши дни. Но моя ежемесячная аренда моей маленькой студии... К счастью, я также занимаюсь озвучиванием фильмов, так что это тоже дополняет мое студийное время. Но это дико.

[Последний альбом FILTER 2023 года] „The Algorithm“ [обошелся], наверное, в 15 тысяч, а третий альбом FILTER 2002 года „The Amalgamut“ — в 600 тысяч. [Альбом 1999 года] «Title Of Record»... Люди говорят: «О, Боже, те первые три пластинки, они были потрясающими». Да, каждая из них стоила около 400 000 долларов».




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6 июн 2024
Corpsegrinder04
Надо будет Double Dragon 3-й перепройти на Nes-е. Там ещё и Джимми Айлиш есть.
6 июн 2024
Вашингтон Ирвинг
Corpsegrinder04, у тебя реальная NES есть? Хотя, если ты из Владика, то у вас легче с доступностью такого было, наверное.
6 июн 2024
Corpsegrinder04
Вашингтон Ирвинг, не. Оригинальная у меня была только 16-ти битка Super Nintendo. Причём немецкая. В Японии она по другому называлась. В середине 90-х. А 8-ми битная была обычная подделка китайская. Сейчас по старой памяти иногда на SteamDeck - е поигрываю в эмуляторы старых игр, как ностальгия накатит. Вот как раз Double Dragon 2 проходил , Ninja Gaiden 3-й. Помню в него на автоматах рубился ещё, у нас на вокзале раньше полно их было.
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6 июн 2024
Вашингтон Ирвинг
Corpsegrinder04, у меня тоже только копия была, хз, китайская или тайваньская, всё хочу найти инфу по ней какую-то)
6 июн 2024
ElectricRetard
Вашингтон Ирвинг, с нынешней эмуляцией старые консоли не нужны от слова совсем. Лучше уж CRT моник откопать под эмулятор, чем NES под современный телевизор.

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