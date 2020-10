сегодня



Лидер HELMET — о влиянии на PANTERA



В недавней беседе с Machine Music лидер HELMET Page Hamilton коснулся темы влияния свой музыки на группы PANTERA:



«Если вы посмотрите на то, что они делали до того, как "стали" PANTERA, — музыка для меня не была интересна. Они были хорошими исполнителями, но они ещё не нашли свой голос. И я видел, как они играли, они грели PRONG в Миннеаполисе, мы грели THE MELVINS. И я увидел MIND OVER FOUR, и они были неплохи, а потом я увидел PANTERA и подумал: "В этом что-то есть. Хорошая, твою мать, группа". И меня это впечатлило. Они играли [песни] из "Cowboys From Hell". Уходя они глянули на нас, а я вышел к микрофону и произнёс: "Ребята, не знаю, видели ли вы группу PANTERA, но это было действительно невероятно". И это была не наша толпа, это была не Амфетаминовая Рептилия, Нижний Ист-Сайд Нью-Йорка, но мне было насрать. В любом случае я никогда не хотел быть частью какого-нибудь клуба, потому что мы не вписывались в него. Мы не были инди, мы не были металлом. Но я увидел PANTERA и сказал: "Вот это, бл"№ь, реально". А потом я услышал, как кто-то сказал: "Спасибо!", я посмотрел вниз, а это они стояли передо мной.



Короче говоря, мы приехали в Даллас полгода спустя, они с нами познакомились и начали ставить части того, что для нас было бы "Vulgar Display Of Power", который является их альбомом HELMET. У них уже была эта способность, но они должны были открыть для себя свой голос. Они начали открывать его на "Cowboys From Hell", но к тому времени, как они услышали HELMET, он уже был у них. И Дайм сказал мне, что я оказал на него влияние. Я был польщён, потому что этот парень мог играть. И я понял, что это процесс, процесс обучения, даже для великих музыкантов».



Позднее Hamilton вернулся в то время, когда PANTERA приехала посмотреть выступление HELMET в Далласе.



«Они включили нам несколько песен из "Vulgar Display Of Power" на парковке. Мы были на парковке, пили пиво перед выступлением, а они крутили нам альбом, над которым они работали. Я помню, что мы начали нашу песню с "Distracted" и "Strap it On", и Phil [Anselmo, вокалист PANTERA] был прямо передо мной, и я помню, как все их лица загорелись, когда они услышали грув. Как будто они ждали, когда скажут: "Что это за хрень?", а потом слетели с катушек от этого грува. Мне нравятся такие моменты, когда случаются откровения из серии: "Я не знаю, что это, но мне так хорошо. Почему мне так хорошо?"»













