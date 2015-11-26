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Вокалист HELMET : «COVID-19 не смотрит на границы»



Page Hamilton в рамках недавнего интервью заметил, что все должны стараться лучше ладить друг с другом, независимо от политических, религиозных или социально-экономических различий:



«Мы ведь просто люди. Мы все по сути одинаковы. Раса, религия, сексуальная ориентация, что бы это ни было — до тех пор, пока вы не причиняете вреда другим и сострадаете. Именно гастроли стали для меня подарком — провести 35 лет [в дороге] и встретить людей всех слоёв общества по всему миру. Это не просто страна, потом штат, потом округ, потом город, и "мы ненавидим тебя, потому что ты живёшь в соседнем городе..." Это, типа, да ладно, мужик. Перестань. Это человеческая раса. Это действительно так. Я верю в это в глубине души.



Я знаю, что [комик] Билл Берр был прав. Восемьдесят пять процентов людей классные — даже если вы не согласны с ними по политическим взглядам. В моей жизни есть люди, с которыми я не согласен. Я вырос в семье, где мать и отец — республиканцы, и младшие брат и сестра — республиканцы, все четверо. Я единственный левый в семье. И они поливали меня дерьмом много лет, многие годы, но мы не ссорились. Я понимал, с чего они начинали, а они понимали, с чего начинаю я.



Подобный разделительный тон — это... Мы должны продолжать бороться, чтобы рассеять эти гнев и ненависть. Правда есть правда, мужик. Семьсот тысяч человек [в США] умерли от этого вируса. Как сказала Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома, этот вирус не видит границ и политических пристрастий. Он убьёт любого, в кого попадёт».







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