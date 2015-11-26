сегодня



Вокалист HELMET — о новом материале



Page Hamilton рассказал о ближайших планах:



«Я кое-что пишу для оркестра средней школы в Мемфисе под названием "Christian Brothers". Это их 150-я годовщина. Это самый старый школьный оркестр в стране. Так что я должен закончить работу. У меня есть немного времени — [я должен закончить всё] к 2023 году; у меня есть год.



Я вроде как начал упорядочивать свои дела. На следующей неделе у меня будет сессия для австрийского сериала, телесериала. Это что-то вроде HBO — шестисерийное дерьмишко. И это не сочинительство — там я наёмник. Но они пишут музыку на основе моей гитары. И ничего из этого не звучит как гитара. [Смеётся]. Он написал мне сегодня. Он такой: "Это звучит как церковные колокола. Я никогда не знал, что ты религиозен".



Но да, что касается HELMET, я думаю, что реально, как только я вернусь после Нового года, после [пребывания] в Нью-Йорке, я сяду и начну работать. Так что я буду проводить дни так, чтобы попытаться разделить их на оркестровое сочинение, эту работу Christian Brothers, которая в основном состоит из медных и деревянных духовых и ударных, а затем на работу над HELMET. Потому что если ты просто занимаешься одним и тем же каждый день, я думаю, это может надоесть — во всяком случае, мне. Я начинаю каждый свой день с того, что играю на джазовой гитаре. И это помогает мне оставаться бодрым и счастливым.



Когда я продюсирую группы, у меня есть свой распорядок дня. Я пью кофе в номере отеля и играю джаз в течение часа — полутора часов. Потом я могу пойти и слушать рок-группу 12 часов. Если бы я этого не делал, то мог бы повеситься».







</div>





+0 -0



( 1 ) просмотров: 196

