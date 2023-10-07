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Вокалист HELMET считает Трампа расистом



В недавнем интервью с 518Scene.com, вокалист HELMET Page Hamilton обсудил состояние дел в мире и относительно недавние события, которые вдохновили его на некоторые из песен из альбома "Left".



«Для меня самой большой частью для вдохновения стал политический климат, и то, насколько он изменился в нашей стране. Я не могу говорить за другие страны — я только знаю, что в Венгрии тоже есть фашист, и там появляются неонацисты, и они всегда были рядом — но они были немного более скрытными до того, как Orange Juice Face показал, что быть расистским придурком — это нормально (очевидно, имея в виду бывшего президента США Дональда Трампа). Эти события сильно повлияли на меня. У меня, например, есть крестник-трансгендер. У меня есть племянники и племянницы. У меня есть еще два крестника. Я хотел бы оставить после себя лучший мир, когда я уйду для них, чем нынешнее состояние раскола, едких [убеждений] и всего того, что происходит в этой стране».



Кроме того, Hamilton обсудил песню "Gun Fluf", которая направлена против оружейного лобби.



«Я считаю, что у меня есть право на самовыражение. Я с удовольствием сяду и поговорю с любым владельцем оружия. Я владею оружием. Я вырос, владея оружием. Я вырос в южном Орегоне. Когда мне исполнилось 12 лет, дедушка Боунс подарил мне ружье 12-го калибра, и я охотился. Я за это, но я не за то, чтобы не было более жестких ограничений на то, кто может приобрести оружие.



Автоматическое оружие не нужно гражданам. Оно не для охоты, не для отдыха. Оно предназначено для убийства людей.



Каждый раз, когда происходит очередной массовый расстрел, меня это глубоко трогает. От этого просто щемит сердце. Мы хотим подчеркнуть, что да, у нас есть право на ношение оружия, но у нас также есть дети, которые имеют право ходить в школу и не бояться за свою жизнь, или ходить за продуктами - как в Буффало - и не беспокоиться, что кто-то придет с автоматическим оружием, которое может выпустить 200 патронов за столько-то минут. Так что эта песня излилась из меня. Меня злит, что люди не стали более ответственными».







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