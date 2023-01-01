сегодня



Вокалист HELMET: «Всем нравится новый альбом!»



В рамках интервью Heavy, у Page'a Hamilton'a спросили, какова реакция поклонников на новую пластинку:



«Все вокруг наперебой твердят мне о положительных впечатлениях. Так что, насколько я знаю, положительно. [Смеется] Я не читаю рецензии и не обращаю на них внимания. Они присылают мне письма: "Тебе добавили то-то и то-то, и "это металл-альбом номер один в Австралии на Spotify". И "это рок-альбом номер четыре". Все это для меня почти ничего не значит. Моя работа закончена, если говорить об альбоме, как только он вышел — на самом деле, как только он прошел мастеринг, оформлен, и я передал его лейблу. Потом мне остается только выучить песни для концертов. Вот и вся моя работа. Я не беспокоюсь о других мелочах».







+0 -0



просмотров: 172

