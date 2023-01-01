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*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 45
*DORO PESCH: «Все животные для меня священны» 44
*BRUCE DICKINSON представил новое видео 30
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 23
*Вокалист IRON MAIDEN о выступлении в Америке: «Я заплатил 30... 18
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Helmet

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8 дек 2023 : 		 Вокалист HELMET: «Всем нравится новый альбом!»

1 дек 2023 : 		 Видео с выступления HELMET

11 ноя 2023 : 		 Новое видео HELMET

15 окт 2023 : 		 Вокалист HELMET: «Я имею полное право говорить на политические темы»

7 окт 2023 : 		 Вокалист HELMET считает Трампа расистом

21 сен 2023 : 		 Новая песня HELMET

25 авг 2023 : 		 Новая песня HELMET

11 июл 2023 : 		 Новый альбом HELMET выйдет осенью

1 мар 2022 : 		 Лидер ANTHRAX с сыном исполняют трек HELMET

29 дек 2021 : 		 Вокалист HELMET — о новом материале

10 дек 2021 : 		 Вокалист HELMET: «COVID-19 не смотрит на границы»

16 сен 2021 : 		 Концертный релиз HELMET выйдет осенью

27 апр 2021 : 		 Новая песня HELMET

22 окт 2020 : 		 Лидер HELMET — о влиянии на PANTERA

23 фев 2018 : 		 Новое видео HELMET

10 июн 2017 : 		 HELMET отметят юбилей выпуском винила

27 окт 2016 : 		 Фрагмент новой песни HELMET

5 окт 2016 : 		 Видео с текстом от HELMET

8 сен 2016 : 		 Новый альбом HELMET выйдет осенью

16 апр 2013 : 		 COMPRESSORHEAD исполнили кавер-версию HELMET

14 окт 2011 : 		 Новое видео HELMET
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|||| сегодня

Вокалист HELMET: «Всем нравится новый альбом!»



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В рамках интервью Heavy, у Page'a Hamilton'a спросили, какова реакция поклонников на новую пластинку:

«Все вокруг наперебой твердят мне о положительных впечатлениях. Так что, насколько я знаю, положительно. [Смеется] Я не читаю рецензии и не обращаю на них внимания. Они присылают мне письма: "Тебе добавили то-то и то-то, и "это металл-альбом номер один в Австралии на Spotify". И "это рок-альбом номер четыре". Все это для меня почти ничего не значит. Моя работа закончена, если говорить об альбоме, как только он вышел — на самом деле, как только он прошел мастеринг, оформлен, и я передал его лейблу. Потом мне остается только выучить песни для концертов. Вот и вся моя работа. Я не беспокоюсь о других мелочах».




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