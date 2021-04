сегодня



Новая песня HELMET



HELMET представили первый за более чем пять лет студийный трек — собственное прочтение композиции GANG OF FOUR "In The Ditch". Эта версия будет включена в альбом "The Problem Of Leisure", релиз которого намечен на четвёртое июня.



















