Концертный релиз HELMET выйдет осенью



HELMET впервые в карьере 26 ноября выпустят концертный релиз, который будет доступен в цифровом варианте, на CD в диджипаке и на виниле. Пластинка, получившая название "Live And Rare", будет выпущена earMUSIC.



«После того, как мы уговорили наших друзей с лейбла в Гамбурге обработать эти старые кассеты, нам наконец удалось смикшировать два концерта для релиза. Сторона 1 была записана в CBGBs, который был нашим районным клубом в 10 минутах ходьбы от дома. Мы все проводили много времени в CBGBs, и хотя это не наш вечер прослушивания, он передаёт раннюю бешеную энергию группы, а также отсутствие у меня искромётного сценического балагана.



В 1989 году я вошёл с улицы Бауэри через скрипучие качающиеся двери и пластиковый занавес в стиле мясных шкафчиков в величайший рок-клуб в мире — CBGBs. Очевидно, Дэвид Бирн (мой музыкальный герой) не симпатизировал скандалу с арендной платой, который в конечном итоге вынудил CBGBs закрыться, но я старый дурак, и у меня остались прекрасные воспоминания о нашем пребывании там. Мы стали лучшей группой, часто играя на этой сцене, и я видел одни из лучших шоу, когда-либо проходивших в этом зале.



Владелец Хилли Кристал и менеджер/букинг Луиза Парнаса сидели лицом друг к другу, на запад и восток, за столами впереди и едва поднимали глаза, чтобы признать меня. Луиза, очень симпатичная и, казалось бы, суровая (я узнал её немного, и она милая и прекрасная, когда не имеет дело с сотнями придурков из рок-групп) девушка из Джерси, сказала: "Чем я могу вам помочь?" Я вручил ей нашу первую записанную музыку на кассете с рисунком в виде ручной шелкографии на шлеме пыток из книги испанской инквизиции и умляутом над буквой "М". Песни "Born Annoying", "Rumble", "Shirley Maclaine" и "Geisha To Go" были записаны на 8-дорожечной системе в подвальной студии Дона Фьюри в Сохо. Она сказала: "Я могу послушать через пару недель. Если вы хотите играть раньше, пройдите прослушивание". Она записала нас на первую свободную дату, которая была в то воскресенье. (Может быть, в понедельник?)



Мы играли с рок-группой в стиле NIGHT RANGER, один чувак был в большой бандане, а певица/автор песен — в длинном платье в стиле Лоретты Линн. Mike Kirkland и Tommy Victor из группы PRONG в тот вечер работали на входе и FOH. Позднее Mike сказал мне, что записал в блокноте CBs: "Классная группа, запишитесь с COP SHOOT COP или UNSANE". Луиза сказала мне несколько лет спустя, что мы были как "ледорубы в её лбу", но она считала меня симпатичным (перефразируя здесь, вспомните алфавит Джерси... чёртов A, чёртов B, чёртов C), поэтому она бронировала нас почти ежемесячно. "Murder", "Repetition" и "Sinatra" были совсем новыми, так что это шоу было до "Strap It On", нулевого года. Henry, вероятно, всё ещё носил дреды; Peter носил битловские ботинки и зауженные штаны; John и я всегда одевались как 12-летние, так что нет — это была не какая-то блестящая маркетинговая схема HELMET, как утверждали несколько горьких хипстеров из центра города. За 50 долларов FOH-инженер записывал ваш сет на 2-дюймовый 16-дорожечный магнитофон CBs. Я уверен, что за пультом сидел наш друг Brian Childers, который был вокалистом крутой группы CRAWLPAPPY.



Я рад, что мы потратили деньги; если вы были одним из 30 человек, которые присутствовали там, вы помогли оплатить этот живой альбом. Спасибо.



Сторона 2 — это часть сета с фестиваля "Big Day Out" в Мельбурне, Австралия. Наша первая поездка в Австралию немного размыта спустя почти 30 лет, но у меня остались приятные воспоминания. Краткий побег от прохладной январской тоски Нью-Йорка был долгожданным облегчением. Отдых на пляже Бонди в окружении красивых женщин, загорающих топлесс рядом с прозрачной, чистой, тёплой водой Тасманова моря, был намного лучше, чем 6 пролётов пешком и беготня за продуктами в мою квартиру в Ист-Виллидж, когда я был закутан как "северный Нанук". Шоу, хм. На моём выступлении, несомненно, сказалось солнечное веселье и большое количество алкоголя (красное Coopers mate). Кому-то удалось запустить 2-дюймовый 24-дорожечный магнитофон во время нашего выступления на Melbourne Big Day Out; спасибо тем людям. Эти кассеты пылились в шкафчике группы (Нью-Джерси до 2001 года, Северный Голливуд) все эти годы, поэтому мы попросили нашего талантливого приятеля Тоши Касаи смикшировать некоторые записи, а Golden Mastering — отполировать их».







