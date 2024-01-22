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Helmet

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Вокалист HELMET: «Трамп самый токсичный кусок дерьма в американской политике»



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Page Hamilton в недавнем интервью коснулся тематики песни "Gun Fluf", в которой, в частности, говорится о том, что сила оружейного лобби в Америке является самым важным фактором, препятствующим проведению реформы законодательства об огнестрельном оружии

«Когда запрет на штурмовое оружие был законом — я не знаю, в какие годы; [Джо] Байден сыграл важную роль в его принятии 30 или 40 лет назад — уровень убийств [был] практически на нуле. Когда этот запрет был отменен, он увеличивался каждый год. В Соединенных Штатах Америки от оружия погибает больше детей, чем от любых других причин — автокатастроф, болезней, несчастных случаев. Это статистика, которую я видел, и я просмотрел кучу разных источников. По-моему, там говорится о возрасте от восьми до 18 лет или что-то в этом роде.

У нас охренительная проблема. Я вырос с оружием. Я из Орегона. Я родился в Портленде, штат Орегон, а когда мне было три или четыре года, мы переехали в Южный Орегон, где родилась наша сестра. Когда мне исполнилось 12 лет, дедушка подарил мне ружье 12-го калибра, я охотился с отцом и никогда не думал о том, чтобы направить оружие на другого человека. Винтовки AR-15 не были доступны нам, насколько я знаю, в 70-е годы, когда я рос и у нас были пистолеты. Они не нужны. Они созданы для убийства людей. Они не могут опознать ни одного из этих детей, разве что по кроссовкам, потому что у них разнесены головы. Одна пуля из этого пистолета разнесет человеческий череп, как гребаный арбуз».

Далее он заявил, что бывший президент США Дональд Трамп во многом виноват в политических разногласиях, которые разрывают социальные связи американцев:

«У меня есть друзья-консерваторы. У меня есть друзья, которые голосовали за Трампа, люди, о которых я забочусь, и мы, черт возьми, на одной стороне. Не делайте того, что делает он, и не разлучайте семьи... Он разлучил семьи. Я имею в виду, что он — самый токсичный кусок дерьма, который когда-либо был в американской политике. И это восхищение его популярностью или чем-то еще... Когда я смотрел интервью Андерсона Купера с той зайкой из "Плейбоя", с которой у него был роман, и она говорила: "Он такой замечательный". А я, типа, ни хрена он не гениальный. Он дебил. Он гребаный дебил!»




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22 янв 2024
грозакоммунистов
"Он — самый токсичный кусок дерьма
Он дебил. Он гребаный дебил!"

Сколько же брёвен.
22 янв 2024
gravitgroove
А еще можно убить, выстрелив из травматического пистолета в лоб, в височную кость, затылок , в глаз, в область солнечного сплетения, около правого подреберья, так же убить можно перочинным ножом (Варг Викернес это доказал) и даже обычным грифельным, хорошо заточенным карандашом.
Но бля,винтовка, которую подарил его папа - вы не погимаете, это другое!

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